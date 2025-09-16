Topuria vuelve a mandar reto a Crawford y a Canelo Álvarez: “Te guardo un round después de él”

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

El fin de semana pasado Terence “Bud” Crawford derrotó contundentemente por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Tras 12 rounds donde el estadounidense dominó casi toda la pelea, los jueces dieron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Ahora, la división de los supermedianos tiene nuevo monarca luego de que el mexicano dominara desde el 2021, cuando unificó los cuatro campeonatos por primera vez.

Por su parte, la victoria para Crawford representó un paso importante para su legado, pues se convirtió en el primer boxeador en unificar en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) react after their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Ilia Topuria vuelve a mandar reto a Canelo Álvarez y Terence Crawford

A través de sus redes sociales, Ilia Topuria volvió a retar a Terence Crawford y a Canelo Álvarez. En su cuenta de X (antes Twitter), el pelador de origen alemán respondió al estadounidense luego de que este lo llamara borracho y saliera con su canción. Además, señaló que también está listo para enfrentar al tapatío.

“Primero me llama borracho, luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring. Y Canelo, te guardo un ronda después de él”, publicó el peleador español.

Cabe recordar que durante los días previos, Topuria emitió declaraciones en las que aseguró que podría noquear al boxeador estadounidense, impulsando así la tensión entre ambos deportistas. Por su parte, Crawford desestimó el desafío al calificar a su rival como “iluso” y “borracho”. Estas palabras provocaron reacciones en el entorno de las artes marciales mixtas y el boxeo, alimentando el debate sobre la viabilidad real de un duelo entre ambos.

Mientras tanto, el campeón de la UFC continúa mostrando una actitud favorable hacia la idea de dejar las artes marciales mixtas para iniciar una carrera profesional en el cuadrilátero, reiterando su deseo de competir a nivel internacional fuera de la UFC.

Ilia Topuria volvió a retar a Terence Crawford y a Canelo Álvarez (Captura de pantalla)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y Terence Crawford?

La incertidumbre domina el futuro de Saúl Álvarez y Terence Crawford tras su reciente enfrentamiento, ya que ninguno ha confirmado sus próximos pasos en el boxeo. Al concluir la pelea, Álvarez expresó que su prioridad inmediata será “disfrutar a su familia”, decisión que señaló en declaraciones al término del combate.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Por su parte, Crawford dejó la puerta abierta a una posible revancha, aunque fue enfático al indicar que su interés se orienta hacia no subir una categoría de mayor peso. La expectativa de los aficionados y la industria permanece elevada, mientras ambos boxeadores analizan sus opciones para definir el rumbo de sus respectivas trayectorias.