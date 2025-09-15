Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

Chávez Jr. reaccionó a la derrota de Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images)

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón absoluto de los supermedianos terminó, la noche del 13 de septiembre Terence Crawford venció por decisión unánime al mexicano y le arrebató los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB. La derrota de Canelo causó una serie de reacciones entre los especialistas en el deporte.

Entre ellos, Julio César Chávez Jr. se animó a compartir su reacción de la pelea del tapatío y analizó sus movimientos. El Junior explicó la razón por la que Saúl habría perdido. Cabe recordar que ambos fueron rivales en el ring en 2017, en aquella pelea Canelo salió victorioso.

Pese a la situación legal que actualmente enfrenta el Junior, no perdió la oportunidad de seguir la pelea de Canelo, así que reaccionó a la derrota del boxeador jalisciense.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. de la derrota de Canelo?

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

A través de sus redes sociales, Chávez Jr. compartió su reacción y explicó que Saúl Álvarez se vio “disminuido”, es decir que fue superado ampliamente por su rival arriba del cuadrilátero. Desde su experiencia, consideró que Canelo no tuvo un buen movimiento de piernas, por lo que perdió la potencia que lo caracteriza.

“Creo que Canelo físicamente estaba disminuido, me dio la impresión que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar la potencia y su capacidad de reacción", publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Pero, pese a la derrota, Julio César Chávez Jr. argumentó que espera que Canelo tenga la oportunidad de una revancha, ya que ahí podría tener la oportunidad del desquite. “Espero y deseo que en la revancha se desquite y gane la pelea”, finalizó.

Así reaccionó Chávez Jr. a la derrota de Canelo (IG/ @jcchavezjr)

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford

La pérdida de los cuatro cinturones mundiales de peso supermediano por parte de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas ha marcado un punto de inflexión en la carrera del púgil mexicano. Por primera vez en años, Canelo Álvarez se encuentra sin los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB, lo que lo obliga a replantear su futuro inmediato en el boxeo de élite.

Tras el combate, Canelo Álvarez recurrió a sus redes sociales para compartir sus impresiones sobre la derrota y el significado de este momento en su trayectoria. En su mensaje, el ex campeón mundial subrayó la importancia de aceptar el resultado con humildad y aprendizaje, y expresó su satisfacción por los logros alcanzados hasta la fecha.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, publicó el boxeador mexicano.