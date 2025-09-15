México Deportes

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

El “Junior” analizó cómo fue la pelea de Saúl y los detalles que le costó perder el combate

Por Luz Coello

Guardar
Chávez Jr. reaccionó a la
Chávez Jr. reaccionó a la derrota de Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images)

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón absoluto de los supermedianos terminó, la noche del 13 de septiembre Terence Crawford venció por decisión unánime al mexicano y le arrebató los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB. La derrota de Canelo causó una serie de reacciones entre los especialistas en el deporte.

Entre ellos, Julio César Chávez Jr. se animó a compartir su reacción de la pelea del tapatío y analizó sus movimientos. El Junior explicó la razón por la que Saúl habría perdido. Cabe recordar que ambos fueron rivales en el ring en 2017, en aquella pelea Canelo salió victorioso.

Pese a la situación legal que actualmente enfrenta el Junior, no perdió la oportunidad de seguir la pelea de Canelo, así que reaccionó a la derrota del boxeador jalisciense.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. de la derrota de Canelo?

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

A través de sus redes sociales, Chávez Jr. compartió su reacción y explicó que Saúl Álvarez se vio “disminuido”, es decir que fue superado ampliamente por su rival arriba del cuadrilátero. Desde su experiencia, consideró que Canelo no tuvo un buen movimiento de piernas, por lo que perdió la potencia que lo caracteriza.

Creo que Canelo físicamente estaba disminuido, me dio la impresión que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar la potencia y su capacidad de reacción", publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Pero, pese a la derrota, Julio César Chávez Jr. argumentó que espera que Canelo tenga la oportunidad de una revancha, ya que ahí podría tener la oportunidad del desquite. “Espero y deseo que en la revancha se desquite y gane la pelea”, finalizó.

Así reaccionó Chávez Jr. a
Así reaccionó Chávez Jr. a la derrota de Canelo (IG/ @jcchavezjr)

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford

La pérdida de los cuatro cinturones mundiales de peso supermediano por parte de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas ha marcado un punto de inflexión en la carrera del púgil mexicano. Por primera vez en años, Canelo Álvarez se encuentra sin los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB, lo que lo obliga a replantear su futuro inmediato en el boxeo de élite.

Tras el combate, Canelo Álvarez recurrió a sus redes sociales para compartir sus impresiones sobre la derrota y el significado de este momento en su trayectoria. En su mensaje, el ex campeón mundial subrayó la importancia de aceptar el resultado con humildad y aprendizaje, y expresó su satisfacción por los logros alcanzados hasta la fecha.

Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, publicó el boxeador mexicano.

Temas Relacionados

Julio César Chávez JrCanelo ÁlvarezCaneloTerence Crawfordboxeomexico-deportes

Más Noticias

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

El Consejo Mundial de Lucha Libre realizará por primera vez tres funciones el mismo día en la Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara

CMLL celebra la Independencia de

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

El canterano del Guadalajara no sólo fue clave para vencer al América, sino que su gol valió para entrar en el ranking de anotadores y mantener un gran promedio goleador

“La Hormiga” González se mete

Lista completa y horarios de todos los partidos de la MLB este 15 de septiembre

La temporada de grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Lista completa y horarios de

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

El súper líder, los que pelean por un puesto en la liguilla y los sotaneros: así va cada equipo en este Apertura 2025

Chivas sale del hoyo, Cruz

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

La semana de los mexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades prepara denuncias por presunto

Autoridades prepara denuncias por presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: definirán con pruebas el liderazgo de la semana

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

¿Cuántos votos sacaron a Elaine Haro y cuántos millones vieron su eliminación en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

CMLL celebra la Independencia de

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford