Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

El cuadro universitario negocia contrarreloj con un atacante internacional que busca minutos tras perder protagonismo en Europa

Por Gerardo Lezama

Anthony Martial negocia su llegada
Anthony Martial negocia su llegada a Pumas como refuerzo estelar para el Apertura 2025.

Anthony Martial está en negociaciones con Pumas para convertirse en refuerzo estelar en el cierre del mercado de fichajes del Apertura 2025.

El delantero francés, con pasado en el Manchester United y actualmente en el AEK Atenas, recibió una oferta formal por parte del club universitario para llegar en calidad de préstamo, sin costo de traspaso. La operación se encuentra en etapa avanzada, aunque aún no está cerrada.

Según información de César Luis Merlo, el principal obstáculo para concretar el fichaje es el salario del jugador, quien no ha aceptado reducir sus pretensiones económicas.

Martial busca minutos y protagonismo tras perder espacio en Grecia, y ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a la Liga MX, aunque la negociación depende de ajustes financieros.

Pumas tiene hasta el 12 de septiembre a las 00:00 horas para registrar nuevos jugadores, por lo que el acuerdo debe definirse en cuestión de horas.

El fichaje de Martial depende
El fichaje de Martial depende de un acuerdo salarial y debe definirse antes del cierre del mercado. REUTERS/Molly Darlington NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

La llegada de Martial sería clave para reforzar el ataque del equipo dirigido por Efraín Juárez, que ha tenido dificultades para consolidar una dupla ofensiva efectiva.

Guillermo Martínez y JJ Macías no han logrado establecerse como referentes en el área, y la afición exige un ‘9’ de peso que pueda marcar diferencia en el cierre del torneo.

En este mercado, Pumas ya concretó varios fichajes relevantes. El más mediático fue el de Aaron Ramsey, mediocampista galés que llegó desde el Cardiff City con la intención de aportar experiencia internacional.

También se sumaron el colombiano Álvaro Angulo, lateral con perfil ofensivo; Pedro Vite, mediocampista ofensivo procedente del Vancouver Whitecaps; y los mexicanos Alan Medina y Alan Montes, quienes reforzarán medio campo y defensa respectivamente.

Además, el club liberó plazas importantes con la salida de Lisandro Magallán, quien regresó a Vélez; Piero Quispe, transferido al Sydney FC; y Ricardo Galindo, quien bajó a la Liga de Expansión con Atlético Morelia.

El club universitario ya sumó
El club universitario ya sumó a Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, Pedro Vite, Alan Medina y Alan Montes. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estos movimientos permiten al equipo tener margen para incorporar un extranjero más, lo que facilita la posible llegada de Martial.

La operación representa una de las apuestas más ambiciosas de Pumas en los últimos años. Si el jugador acepta las condiciones salariales propuestas, el fichaje podría cerrarse en las próximas horas.

En caso contrario, el club deberá buscar alternativas de último momento para cubrir la posición de centrodelantero, una de las más urgentes en el esquema táctico de Juárez. La expectativa crece entre la afición, que espera un cierre de mercado con un refuerzo de peso y trayectoria internacional.

