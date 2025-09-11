Atlantis emocionado de luchar junto a Blue Panther por su boleto en el 92 aniversario del CMLL: “Dos leyendas frente al futuro”

El Ídolo de los Niños y el Maestro Lagunero superar a equipos conformados por jóvenes talentos en uno de los eventos más esperados del año. (Cortesía CMLL)

Este viernes 19 de septiembre, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebrará su 92 aniversario, y una de las leyendas vivientes del pancracio mexicano, Atlantis, manifestó su deseo de seguir siendo protagonista en la función más importante de la lucha libre nacional.

Con 36 aniversarios a cuestas, el “Príncipe de la Atlántida” quiere marcar su 37º aparición, en compañía de Blue Panther, con quien competirá por la Copa Independencia.

En conferencia de prensa, Atlantis expresó su ilusión por participar en el evento más emblemático de la empresa de la colonia Doctores.

El luchador resaltó que su trayectoria ha sido reconocida por empresas extranjeras como AEW, NJPW y Rev Pro. (Cortesía CMLL)

“He participado en 36 aniversarios. ¿Por qué no llegar al 37? Sería un honor estar de nuevo en la función más importante del año. Ese día la gente está acostumbrada a grandes picos, grandes luchas de máscaras, luchas de campeonato… Yo he protagonizado siete luchas de máscara en esta fecha. Es un honor que no todos pueden contar”, destacó.

El enfrentamiento por la Copa Independencia se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre, donde Atlantis y Blue Panther buscarán llegar a la final enfrentando a equipos conformados por Mephisto y Euforia, Templario y Titán, así como Max Star y Futuro. Sobre su rol frente a las nuevas generaciones, Atlantis aseguró: “Si nos toca enfrentar a los jóvenes, adelante. Ya quedaron definidos. Yo estoy a la orden”.

Cartelera de este viernes 12 de septiembre en la Arena México

Atlantis, con 62 años y 42 de carrera, destacó su preparación física y su disposición para competir: “Sigo en el gimnasio, siempre al 100%, siempre listo para competir con quien sea. Dos leyendas en el ring enfrentando al presente y al futuro. Estamos preparados para todo”.

El ídolo también reflexionó sobre su legado internacional: “He luchado en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Centroamérica… y en los cinco continentes. Me siento muy orgulloso de que, incluso fuera del país, la gente se pone de pie cuando salgo al ring. Me presentan como una leyenda mexicana y eso me llena de orgullo”.

(Foto: José Luis Cruz Flores)

Además, Atlantis destacó la importancia de la evolución de la lucha libre: “Cada década ha sido diferente. Muchos luchadores vienen, otros se van. He vivido historias tristes y maravillosas. Pero lo más importante es que la lucha libre sigue viva y evolucionando. Hay una nueva generación muy fuerte y eso me motiva”.

A pesar de su extensa trayectoria, Atlantis mantiene la pasión y disciplina que lo han caracterizado durante más de cuatro décadas: “Estoy contento de seguir en pie. A mis 62 años, con 42 de carrera, todavía puedo mirar de frente a cualquiera”, concluyó.

(Foto: José Luis Cruz Flores)

El 92 aniversario del CMLL se perfila como una edición especial que no solo recordará la historia de la lucha libre mexicana, sino que permitirá a los fanáticos disfrutar de la presencia de Atlantis, un verdadero ícono que ha definido generaciones y continúa siendo referencia obligada del pancracio nacional e internacional.