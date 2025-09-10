Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

(X/ @miseleccionmxEN)

México rescató un empate ante Corea del Sur en el último partido de la fecha FIFA de septiembre, a diferencia del resultado que tuvo ante Japón, en esta ocasión sí hubo goles. La selección mexicana estuvo cerca de perder el enfrentamiento, pero en tiempo de compensación un gol de Santiago Giménez les dio el 2 - 2.

En redes sociales, esta situación generó una serie de críticas y reacciones contra el Tri de Javier Aguirre, pues el combinado nacional volvió a mostrar deficiencias en su juego. Además, estos partidos forman parte de la preparación del conjunto azteca para la Copa Mundial 2026.

David Faitelson, periodista de TUDN, no dudó en externar su opinión sobre la impresión que ha dado el equipo a la afición tanto a los comentarista deportivos. A través de redes, el controversial analista aseguró que el Vasco Aguirre refleja más dudas que certeza.

"Las dudas prevalecen. Las tiene Aguirre, las tienen los futbolistas y las tienen los aficionados…México, a 275 días del Mundial…“, publicó en sus redes sociales sobre el desempeño de la selección mexicana.

México empata con Corea del Sur

Un gol de Santiago Giménez en los minutos finales permitió a la Selección Mexicana rescatar un empate 2-2 frente a Corea del Sur en un partido de preparación disputado el 10 de septiembre de 2025.

El encuentro, caracterizado por su ritmo intenso y constantes cambios en el marcador, dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas tras un duelo que se definió en los últimos instantes. El primer tiempo mostró a México tomando la iniciativa y generando las oportunidades más claras.

A los 21 minutos, Raúl Jiménez abrió el marcador tras conectar un centro de Rodrigo Huescas, adelantando al conjunto tricolor y consolidándose como la figura de la primera mitad. Antes de ese tanto, Corea del Sur había estado cerca de romper el cero, pero un mano a mano frente al portero “Tala” Rangel terminó en desperdicio para los asiáticos. En el entretiempo, Heung Min Son, referente del equipo surcoreano, ingresó al campo, lo que marcó un punto de inflexión en el desarrollo del partido.

La Selección Mexicana enfrenta a Corea del Sur con rumbo al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

Al minuto 64, Heung Min Son igualó el marcador con un potente remate de zurda que superó a “Tala” Rangel, estableciendo el 1-1. Diez minutos más tarde, los surcoreanos aprovecharon un contragolpe para darle la vuelta al resultado, anotando el 2-1 y poniendo en aprietos a la escuadra mexicana.Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente hacia el lado asiático, Santiago Giménez emergió como protagonista en el tiempo añadido.

En el minuto 94, el delantero mexicano marcó un gol que selló el empate, evitando la derrota y dejando el marcador final en 2-2.