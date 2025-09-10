Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

Canelo Álvarez hizo sparring con Jaron Ennis previo a su combate contra Crawford (X@Canelo)

Saúl Canelo Álvarez defenderá nuevamente todos sus títulos de la división supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB) el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Este parece ser uno de los combates más importantes para el mexicano ya que el estadounidense marcha invicto y se ha metido entre los mejores de la última década.

Es por eso que la preparación fue más intensa que nunca y el tapatío decidió trabajar haciendo sesiones de sparring al lado de Jaron “Boots” Ennis, quien es campeón del mundo en peso welter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Canelo Álvarez revela su experiencia al lado de Boots Ennis

En declaraciones recolectadas por el canal de YouTube Pro Level Boxing, Canelo reveló cómo fue su experiencia al lado de Boots Ennis, y aseguró que es un buen peleador, muy parecido a Crawford. Además, agregó que trabajó varias veces con el campeón welter y que está agradecido con él.

“Él es muy similar a Crawford (Jaron Ennis), también cambia la guardia, él es rápido y un buen peleador, así que trabajé muy bien con él. Realmente me ayudó muy bien y estoy muy agradecido con él”, declaró Álvarez.

Canelo Álvarez realizó sparring con Jaron “Boots” Ennis previo a su combate contra Crawford (Instagram | jaronennis)

Cabe señalar que el trabajo en conjunto de ambos pugilistas llamó mucho la atención en el mundo boxístico, pues el propio Terence Crawford y su entrenador menospreciaron estas sesiones de sparring asegurando que Ennis no se compara con Bud.

Canelo Álvarez en busca de aumentar su legado

Con 35 años de edad, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, buscará aumentar su legado en la pugilismo profesional ante Crawford, quien ha desafiado todo pronóstico al subir de peso dos divisiones más, pero que tratará de unificar su tercera categoría en la era de los cuatro organismos.

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa el viernes 27 de junio de 2025, en Las Vegas (AP Photo/John Locher, File)

Con más de 15 años de carrera como profesional, Álvarez se ha enfrentado a grandes rivales y a todo tipo de estilos boxísticos, pero Terence Crawford representa algo especial por la calidad y la inteligencia que ha mostrado. No obstante, las apuestas favorecen a Canelo, quien parte como favorito para sumar un nuevo capítulo a su carrera.

Esta pelea acapara la atención global y queda enmarcada por la experiencia y trayectoria de Saúl frente a la ambición y ascenso constante de Bud Crawford, quienes medirán fuerzas el próximo fin de semana en un combate que promete quedar marcado para la historia del boxeo moderno.