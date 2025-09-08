México Deportes

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

El ministro árabe se ha encargado de la planificación de la pelea de Canelo en Las Vegas

Por Luz Coello

Guardar
La pelea entre Saúl Canelo
La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford fue anunciada de manera oficial el pasado 3 en Riad, Arabia Saudita (X@Turki_alalshikh)

En cuestión de días, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford, el campeón mexicano defenderá sus títulos unificados en los supermedianos. La pelea ha generado una serie de reacciones, pero, quien también se ha llevado los reflectores ha sido Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

El empresario árabe se ha vuelto pieza fundamental para el desarrollo de esta pelea, que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en Las Vegas. Por ello, se atrevió a lanzarle una petición a Crawford.

Debido a que el futuro de Terence Crawford en el boxeo de élite ha sido objeto de debate en las últimas semanas, Turki aprovechó la coyuntura para dirigirse al rival de Canelo y hacerle una petición específica, principalmente por los rumores que rodean la carrera del norteamericano.

Esto le pidió Turki Al-Sheikh a Crawford antes de pelear contra Canelo

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su primer cara a cara rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre |Crédito: X@Ready4R_

Durante una visita al campamento de entrenamiento de Crawford en el UFC Performance Institute de Las Vegas el 6 de septiembre, Turki Alalshikh se dirigió a Crawford con una petición específica, espera que el campeón estadounidense continúe su carrera más allá del esperado enfrentamiento contra Canelo Álvarez.

La revista The Ring compartió un video en el que ambos intercambiaron un diálogo, se aprecia cómo Crawford agradece a Turki la oportunidad que le ha dado para continuar su carrera, pues le dijo: “Todo lo que has hecho por mí”, en referencia a la inversión a s carrera.

La pelea, programada para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, representa el mayor reto en la trayectoria de Crawford (41-0, 31 KOs), quien está a punto de cumplir 38 años. El combate lo enfrentará al indiscutido monarca de peso supermediano, Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KOs), en un duelo que ha captado la atención de la comunidad boxística internacional.

Terence Crawford y Canelo Álvarez
Terence Crawford y Canelo Álvarez pelearán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@terencecrawford)

Entre los aficionados, se ha extendido la idea de que, independientemente del resultado, Crawford podría optar por retirarse en la cima, consolidando un legado que ya es considerado histórico. No obstante, la perspectiva del ministro árabe difiere de la opinión popular.

El dirigente saudí se dirigió personalmente al boxeador con una exhortación clara, esto expresó: “Haz el trabajo contra Canelo. El trabajo aún no está terminado. Pero escucha, nada de retiro”.

Si Crawford logra destronar a Canelo, la expectativa es que defienda el campeonato indiscutido de las 168 libras en al menos dos o tres ocasiones. Además, existe la posibilidad de que el estadounidense descienda nuevamente a la categoría de 154 libras para intentar un logro sin precedentes: convertirse en campeón indiscutido en cuatro divisiones diferentes, una hazaña inédita en la historia del boxeo.

Temas Relacionados

Terence CrawfordCanelo ÁlvarezTurki Al-Sheikhboxeomexico-deportes

Más Noticias

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

El modelo predictivo señala una ligera superioridad del cuadro tricolor

México vs Corea del Sur,

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

El “Brody” protagonizó una escena divertida para la transmisión japonesa

Jorge Campos aparece en la

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

El memorando prevé talleres, seminarios y actividades en áreas como gestión, mercadotecnia y responsabilidad social, alineadas con estándares internacionales

México y Japón firman acuerdo

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

La expectativa para el partido se centra en la capacidad del equipo nacional para corregir errores recientes y renovar el entusiasmo de sus seguidores.

México vs Corea del Sur:

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

CDMX y Jalisco encenderán el diamante con una de las finales más esperadas de los últimos años

Charros vs Diablos: dónde y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer estadounidense acusada de delincuencia

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

ENTRETENIMIENTO

Paul Stanley y Joely Bernat

Paul Stanley y Joely Bernat celebraron el primer año de su hija Victoria con tierna fiesta temática

Tras más de dos años, Maribel Guardia ya decidió dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: comienza la gala de eliminación

Localizan con vida a Marian Izaguirre en Morelia

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

DEPORTES

México vs Corea del Sur,

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB