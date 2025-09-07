Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

El ex futbolista mexicano protagonizó un cómico momento cuando apareció en la transmisión japonesa al término del partido amistoso. (X/ @__moztro__)

La selección mexicana se enfrentó a su similar de Japón en un duelo amistoso en la cancha del Oakland Stadium en California, Estados Unidos. Aunque el partido terminó en un empate sin goles, los aficionados japoneses se llevaron una grata sorpresa durante la transmisión del juego, ya que Jorge Campos apareció brevemente y regaló un momento cómico.

Previo al inicio del partido, el Brody robó cuadro en la transmisión de la televisión japonesa. El momento se hizo viral rápidamente, ya que la selección de Japón compartió esta imagen en sus redes sociales oficiales, y es que, el Inmortal es reconocido ampliamente en la cultura nipona por su aparición en la serie Supercampeones.

Cabe precisar que Campos estuvo participando en la transmisión de TV Azteca, y a la par tuvo esa breve aparición en la televisión japonesa, lo que desató una serie de reacciones al respecto, pues fiel a su estilo y personalidad regaló un momento único para los aficionados al futbol internacional.

La narración de Martinoli venció a la de TUDN en el México vs Honduras (Instagram/ @cmartinolimx)

Así fue la aparición de Jorge Campos en la tv japonesa durante el partido de México vs Japón

Desde las instalaciones del Oakland Coliseum, la televisora del Ajusco ubicó su cabina de transmisión junto a la televisora japonesa, solo los dividía un cristal, por lo que esa ventana la aprovechó Campos para aparecer en la señal del rival.

Cuando la televisión japonesa inició con su transmisión en vivo para la previa del duelo, Campos interrumpió y se robó el show, lo que generó una serie de reacciones. El comentarista de TV Azteca se acercó al cristal y saludó a los comentaristas que estaban en vivo.

La cámara rápidamente captó este momento, así que enfocó al ex arquero de la selección mexicana, Jorge Campos envió saludos mientras que los periodistas agregaron “¡Jorge Campos! el portero de México. Es un jugador muy famoso, llevaba un uniforme muy colorido y también jugaba como delantero, ¡es increíble!“.

Jorge Campos apareció en la transmisión de Japón (X/ @__moztro__)

El Brody hizo señales hacia los comentaristas para indicarles que perderían 2 - 0, lo que desató risas en la transmisión, tras esa breve aparición, el Inmortal dejó continuar la cobertura y se hizo a un lado.

México empata sin goles con Japón

La lesión de Edson Álvarez durante la primera mitad marcó el desarrollo del partido amistoso entre México y Japón, disputado en el Oakland-Alameda County Coliseum como parte de la preparación para el Mundial del 2026.

El encuentro, que terminó sin goles, evidenció la paridad entre ambas selecciones. Durante la primera parte, Japón generó las oportunidades más claras. Al minuto 10, un remate nipón exigió una intervención decisiva de Luis Ángel Malagón, quien logró desviar el balón y evitar la caída de su portería.

Poco después, en el minuto 14, Jesús Gallardo salvó sobre la línea una pelota que parecía destinada a convertirse en el primer tanto japonés, luego de que el arquero mexicano ya había sido superado.