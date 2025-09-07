México Deportes

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

El defensa central también reveló su grata experiencia cuando veía salir a los jugadores de Guadalajara de Verde Valle

Por César Márquez

A pocos días de celebrarse una nueva edición del Clásico Nacional, una de las figuras emblemáticas de Chivas dio a conocer un dato inesperado sobre su pasado. Aunque la rivalidad entre Guadalajara y América es considerada la más intensa en el fútbol mexicano y ha dominado la atención por generaciones, un exjugador del Rebaño Sagrado confesó que en su infancia fue simpatizante del conjunto azulcrema.

A pesar de ese vínculo inicial con el América, el exjugador se consolidó como un referente de Chivas, sumándose a la historia de una de las rivalidades de mayor arraigo en el balompié nacional.

Jonny Magallón y su pasión de niño por América

En entrevista con Yosgart Gutiérrez para el podcast El RePortero, Jonny Magallón reveló que de niño le iba al América. Sin embargo, añadió que cambió de equipo a las Chivas, y describió cómo su entusiasmo se transformó al presenciar a los jugadores del Rebaño Sagrado saliendo de las instalaciones de Verde Valle, lo que representó una experiencia particularmente significativa en su acercamiento al club.

“De morro tuve ahí un desliz, era medio azulcrema (del América), pero es de sabios corregir. Yo llegué a la Tercera División a los 17b años y cuando salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como niño (sorprendido). Era increíble verlos salir ahí de la cancha de Verde Valle”, relató el ex jugador.

Con el tiempo, el defensa central logró convertirse en un referente del club jalisciense, donde disputó un total de 262 partidos, anotó 4 goles y dio 6 asistencias. Además, cabe mencionar que su gran rendimiento dentro del cuadro rojiblanco también lo llevó a ser convocado con la Selección Nacional de México.

Cuándo juegan Chivas y América el Clásico Nacional

Guadalajara y América se volverán a ver las caras el próximo 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar una edición más del Clásico Nacional. Y aunque ambos equipos llegan con contextos diferentes, pues mientras las Águilas marchan como sublíderes del torneo, los dirigidos por Gabriel Milito van en el lugar 16.

El antecedente más reciente entre ambos rivales se remonta al 12 de marzo de 2025, fecha en la que se midieron en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. En esa ocasión, el conjunto azulcrema se llevó una victoria contundente al derrotar 4-0 a Chivas, resultado que incrementa la expectativa para el enfrentamiento venidero.

