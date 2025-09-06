Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

Aguirre prioriza el mérito y la competencia interna en la portería de México Mandatory Credit: Rick Scuteri-Imagn Images

Desde Oakland, previo al amistoso de la Selección Mexicana ante Japón, Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa en la que abordó el incierto futuro de Guillermo Ochoa, quien actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el AVS de Portugal.

El técnico fue claro: sin actividad competitiva, el histórico arquero no será considerado para las próximas convocatorias.

“Sé que tiene ofertas de varios lados. Hoy hablé con su representante y le comenté que tiene que jugar. Si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir. Eso te lo garantizo”, afirmó Aguirre ante los medios.

La declaración marca un punto de inflexión en la carrera internacional de Ochoa, quien aspira a disputar su sexto Mundial tras haber estado presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ochoa quedó fuera de la próxima Fecha FIFA mientras busca equipo en Europa (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

Aguirre insistió en que no habrá excepciones, incluso para figuras consolidadas como Ochoa. “Yo no regalo nada, esa es la verdad. Si Memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque entrena bien, nos ayuda y tiene un rol importante en el vestidor”, agregó.

Aunque reconoció el liderazgo del arquero dentro del grupo, el estratega dejó claro que la convocatoria dependerá exclusivamente del rendimiento y la actividad en club.

Ochoa, de 39 años, ha manifestado su intención de permanecer en Europa, pero aún no concreta su fichaje. Rechazó una oferta del Burgos por desacuerdos contractuales y, al estar libre, puede firmar fuera de la ventana de transferencias. Sin embargo, el tiempo apremia si desea mantenerse en la baraja de porteros rumbo al Mundial de 2026.

Durante la Copa Oro 2025, Ochoa formó parte del grupo pero no vio minutos. Su ausencia en la convocatoria para la próxima Fecha FIFA refuerza la postura de Aguirre, quien busca renovar la competencia interna en la portería.

El liderazgo de Ochoa es reconocido, pero no garantiza su lugar en la Selección

Actualmente, hay al menos cinco arqueros en actividad que podrían disputar el puesto, entre ellos Luis Malagón, Carlos Acevedo y “Tala” Rangel.

La firmeza de Aguirre responde a una lógica deportiva: priorizar el estado físico y el ritmo competitivo por encima de la trayectoria. Aunque dejó abierta la posibilidad de que Ochoa regrese si firma pronto y recupera nivel, el mensaje fue contundente.

La Selección Mexicana no se construirá sobre nombres, sino sobre méritos actuales. Para Ochoa, el camino hacia su sexto Mundial dependerá de decisiones inmediatas y resultados tangibles.