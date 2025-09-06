México Deportes

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

El charrúa tuvo un paso breve, pero exitoso con la escuadra cementera, donde ganó la Concacaf Champions Cup 2025

Por César Márquez

Guardar
Vicente Sánchez podría volver a
Vicente Sánchez podría volver a dirigir luego de su breve paso por Cruz Azul (REUTERS)

Vicente Sánchez puede volver a dirigir y lo haría con un equipo histórico de Sudamérica luego de tener un paso breve, pero exitoso con Cruz Azul. Actualmente el estratega charrúa se encuentra sin trabajo, pero en los siguientes meses podría volver a estar al mando de un banquillo.

El exfutbolista y entrenador charrúa finalizó su etapa con la escuadra cementera dejando una impresión positiva tras ganar la Concacaf Champions Cup 2025, lo que ha fortalecido su perfil y despertado el interés de instituciones de relevancia en el cono sur.

Soccer Football - CONCACAF Champions
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Willer Ditta and Cruz Azul coach Vicente Sanchez celebrates with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Henry Romero

Vicente Sánchez podría dirigir al América de Cali de Colombia

De acuerdo a información de Antena 2 Colombia, Vicente Sánchez figura entre las alternativas consideradas para asumir el mando de América de Cali, tras la destitución del técnico argentino Gabriel Raimondi. El reciente cese dejó vacante la dirección técnica del equipo cafetero, y el nombre del uruguayo ha surgido como posibilidad para ocupar ese puesto.

“Ojo con Vicente Sánchez, que si América (de Cali) le dice ven en media hora está en Cali arreglando su situación. Vive en Colombia, está casado con una colombiana, ahí ya no estamos hablando de plata, estamos hablando de calidad de vida“, se afirmó durante la emisión del programa.

El conjunto colombiano no se encuentra pasando buen momento y marcha como último lugar de la liga con apenas 5 unidades en 7 partidos disputados, por lo que Sánchez podría ser una opción para buscar enderezar el camino.

El entrenador Vicente Sánchez de
El entrenador Vicente Sánchez de Cruz Azul reacciona durante la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Ciudad de México, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Vicente Sánchez de villano a héroe con Cruz Azul

La historia de Vicente Sánchez con Cruz Azul comenzó con mucha incertidumbre y críticas, luego de la polémica salida del argentino Martín Anselmi para el futbol europeo. El uruguayo tomó el mando del conjunto cementero en medio del caos en la jornada número 3 del Clausura 2025, y aunque en un principio la afición no lo quería, terminó por ganarse el cariño de cada hincha.

Conforme fueron pasando las semanas, el conjunto de Vicente no lucía un juego atractivo y vistoso como el de Anselmi, pero lograba obtener los resultados. Al final, tras seis meses, pudo llegar a la semifinal del campeonato local y obtener la Concacaf Champions Cup, algo que el club capitalino no conseguía desde el 2014.

Al final, el club celeste terminó por darle las gracias al estratega charrúa a pesar de la extraordinaria campaña que tuvo y decidió contratar a Nicolás Larcamón, quien tiene otro estilo de trabajo que va de acuerdo con la filosofía que pretende el equipo.

Temas Relacionados

Vicente SánchezAmérica de CaliCruz AzulFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

La función se llevará a cabo el 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Anuncian más combates para Worlds

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

La Federación Internacional de Boxeo nombrará al pugilista cubano como retador obligatorio del tapatío

Quién es Osleys Iglesias, peleador

Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana

El conjunto fronterizo estaría cerca de incorporar a un elemento con trayectoria en ligas europeas y sudamericanas

Ex compañero de Santi Gimenez

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Los Tuzos de Lozano recibirán la Máquina de Nicolás Larcamón el próximo 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo

Pachuca vs Cruz Azul: precios

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y a qué hora ver el juego 5 por el campeonato de la zona norte de la LMB?

Será un duelo decisivo con vistas a la Serie del Rey, en el Walmart Park de Nuevo León

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál sería el origen del

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

Acusan en EEUU por narcoterrorismo a “El Músico”, uno de los líderes de los Beltrán Leyva

Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Revelan red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez: La Línea engañaba a las madres para vender a sus hijos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Dos tumbas, la serie de

Dos tumbas, la serie de crimen y misterio que cautiva a la audiencia de Netflix México este fin de semana

Anel Noreña, ex esposa de José José, se prepara para regresar a su trabajo después de sufrir un conato de infarto cerebral

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video México hoy

Las 10 películas de Netflix en México para engancharse este día

DEPORTES

Anuncian más combates para Worlds

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y a qué hora ver el juego 5 por el campeonato de la zona norte de la LMB?