Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Vicente Sánchez podría volver a dirigir luego de su breve paso por Cruz Azul (REUTERS)

Vicente Sánchez puede volver a dirigir y lo haría con un equipo histórico de Sudamérica luego de tener un paso breve, pero exitoso con Cruz Azul. Actualmente el estratega charrúa se encuentra sin trabajo, pero en los siguientes meses podría volver a estar al mando de un banquillo.

El exfutbolista y entrenador charrúa finalizó su etapa con la escuadra cementera dejando una impresión positiva tras ganar la Concacaf Champions Cup 2025, lo que ha fortalecido su perfil y despertado el interés de instituciones de relevancia en el cono sur.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Cruz Azul v Vancouver Whitecaps - Estadio Olimpico Mexico 1968, Mexico City, Mexico - June 1, 2025 Cruz Azul's Willer Ditta and Cruz Azul coach Vicente Sanchez celebrates with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Henry Romero

Vicente Sánchez podría dirigir al América de Cali de Colombia

De acuerdo a información de Antena 2 Colombia, Vicente Sánchez figura entre las alternativas consideradas para asumir el mando de América de Cali, tras la destitución del técnico argentino Gabriel Raimondi. El reciente cese dejó vacante la dirección técnica del equipo cafetero, y el nombre del uruguayo ha surgido como posibilidad para ocupar ese puesto.

“Ojo con Vicente Sánchez, que si América (de Cali) le dice ven en media hora está en Cali arreglando su situación. Vive en Colombia, está casado con una colombiana, ahí ya no estamos hablando de plata, estamos hablando de calidad de vida“, se afirmó durante la emisión del programa.

El conjunto colombiano no se encuentra pasando buen momento y marcha como último lugar de la liga con apenas 5 unidades en 7 partidos disputados, por lo que Sánchez podría ser una opción para buscar enderezar el camino.

El entrenador Vicente Sánchez de Cruz Azul reacciona durante la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Ciudad de México, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Vicente Sánchez de villano a héroe con Cruz Azul

La historia de Vicente Sánchez con Cruz Azul comenzó con mucha incertidumbre y críticas, luego de la polémica salida del argentino Martín Anselmi para el futbol europeo. El uruguayo tomó el mando del conjunto cementero en medio del caos en la jornada número 3 del Clausura 2025, y aunque en un principio la afición no lo quería, terminó por ganarse el cariño de cada hincha.

Conforme fueron pasando las semanas, el conjunto de Vicente no lucía un juego atractivo y vistoso como el de Anselmi, pero lograba obtener los resultados. Al final, tras seis meses, pudo llegar a la semifinal del campeonato local y obtener la Concacaf Champions Cup, algo que el club capitalino no conseguía desde el 2014.

Al final, el club celeste terminó por darle las gracias al estratega charrúa a pesar de la extraordinaria campaña que tuvo y decidió contratar a Nicolás Larcamón, quien tiene otro estilo de trabajo que va de acuerdo con la filosofía que pretende el equipo.