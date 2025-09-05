Pocho Guzmán niega haber lanzado indirectas a Chivas en redes sociales: “Nunca hablé mal de ellos”

Víctor Guzmán aclaró la polémica que hubo tras ciertos comentarios en redes sociales. (Jovani Pérez)

El mediocampista mexicano Víctor ‘Pocho’ Guzmán ha vuelto a ser noticia tras su regreso a Pachuca, luego de una etapa irregular con Chivas, donde paulatinamente perdió protagonismo. En medio de su segunda etapa con los Tuzos, el futbolista rompió el silencio sobre su sorpresiva salida y sobre la polémica que desató una presunta indirecta a la afición y directiva del Guadalajara.

La controversia surgió cuando el ‘Pocho’ publicó en Instagram dos fotografías del partido en el que Pachuca venció 3-0 a San Diego FC en la Leagues Cup 2025, duelo en el que marcó uno de los goles. Su excompañero en Chivas y actual jugador de Querétaro, Bruce El-Mesmari, comentó: “lo que juegas cuando te valoran, capitán”, a lo que Guzmán respondió: “ni hablar, hermano, así pasa”.

Comentario de Víctor Guzmán en Instagram. (Instagram/Víctor Guzmán95)

Para muchos aficionados del Rebaño Sagrado, ese intercambio fue interpretado como una indirecta contra Chivas, lo que generó críticas y señalamientos en su contra.

Partiendo de esa premisa, en entrevista para Tuzos TV, el atacante mexicano negó cualquier resentimiento con el club tapatío y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Yo estoy agradecido con la gente de Chivas y con la directiva. La verdad es que siempre se portaron super buena gente [...] Yo nunca dije ni un mal comentario de Chivas, yo dije que a cualquiera le podía pasar, pero no que a mí me pasó en Guadalajara; ya después los chivahermanos me putea... demasiado en redes, pero yo nunca dije malo del club”, mencionó Víctor Guzmán.

El atacante rojiblanco habló sobre el malentendido que hubo con una respuesta en redes sociales Crédito: Tuzo TV

Posteriormente, abundó en la manera en que se concretó su retorno a la Bella Airosa, aclarando que ya existía un tipo de acuerdo sin antes haberle mencionado algo. De la mano, recordó que el acuerdo fue solo por un año; aunque sin saber a fondo si existe una opción de compra.

“Yo le pregunté a la directiva de Chivas que si estaban de acuerdo con que yo me fuera cedido un año al Pachuca, ellos me dijeron que si, entonces yo me fui. El problema fueron unas palabras que ellos me dijeron, no lo voy a mencionar, pero ahí fue cuando dije: Ok, yo mañana agarro mis cosas y me voy para Pachuca”, sentenció el ahora exjugador del Rebaño Sagrado.

Aug 5, 2025; Houston, TX, USA; C.F. Pachuca midfielder Victor Guzman (8) in action during the first half against the Houston Dynamo FC at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Maria Lysaker-Imagn Images