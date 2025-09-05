México Deportes

Pocho Guzmán niega haber lanzado indirectas a Chivas en redes sociales: “Nunca hablé mal de ellos”

Víctor Guzmán aclaró la polémica que hubo tras ciertos comentarios en redes sociales

Por Alex Domínguez

Guardar
Víctor Guzmán aclaró la polémica
Víctor Guzmán aclaró la polémica que hubo tras ciertos comentarios en redes sociales. (Jovani Pérez)

El mediocampista mexicano Víctor ‘Pocho’ Guzmán ha vuelto a ser noticia tras su regreso a Pachuca, luego de una etapa irregular con Chivas, donde paulatinamente perdió protagonismo. En medio de su segunda etapa con los Tuzos, el futbolista rompió el silencio sobre su sorpresiva salida y sobre la polémica que desató una presunta indirecta a la afición y directiva del Guadalajara.

La controversia surgió cuando el ‘Pocho’ publicó en Instagram dos fotografías del partido en el que Pachuca venció 3-0 a San Diego FC en la Leagues Cup 2025, duelo en el que marcó uno de los goles. Su excompañero en Chivas y actual jugador de Querétaro, Bruce El-Mesmari, comentó: “lo que juegas cuando te valoran, capitán”, a lo que Guzmán respondió: “ni hablar, hermano, así pasa”.

Comentario de Víctor Guzmán en
Comentario de Víctor Guzmán en Instagram. (Instagram/Víctor Guzmán95)

Para muchos aficionados del Rebaño Sagrado, ese intercambio fue interpretado como una indirecta contra Chivas, lo que generó críticas y señalamientos en su contra.

Partiendo de esa premisa, en entrevista para Tuzos TV, el atacante mexicano negó cualquier resentimiento con el club tapatío y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Yo estoy agradecido con la gente de Chivas y con la directiva. La verdad es que siempre se portaron super buena gente [...] Yo nunca dije ni un mal comentario de Chivas, yo dije que a cualquiera le podía pasar, pero no que a mí me pasó en Guadalajara; ya después los chivahermanos me putea... demasiado en redes, pero yo nunca dije malo del club”, mencionó Víctor Guzmán.

El atacante rojiblanco habló sobre el malentendido que hubo con una respuesta en redes sociales Crédito: Tuzo TV

Posteriormente, abundó en la manera en que se concretó su retorno a la Bella Airosa, aclarando que ya existía un tipo de acuerdo sin antes haberle mencionado algo. De la mano, recordó que el acuerdo fue solo por un año; aunque sin saber a fondo si existe una opción de compra.

“Yo le pregunté a la directiva de Chivas que si estaban de acuerdo con que yo me fuera cedido un año al Pachuca, ellos me dijeron que si, entonces yo me fui. El problema fueron unas palabras que ellos me dijeron, no lo voy a mencionar, pero ahí fue cuando dije: Ok, yo mañana agarro mis cosas y me voy para Pachuca”, sentenció el ahora exjugador del Rebaño Sagrado.

Aug 5, 2025; Houston, TX,
Aug 5, 2025; Houston, TX, USA; C.F. Pachuca midfielder Victor Guzman (8) in action during the first half against the Houston Dynamo FC at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Maria Lysaker-Imagn Images

Temas Relacionados

Pocho GuzmánChivasGuadalajaraPachucaLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

CMLL revela calendario completo: del 92 aniversario, Grand Prix de Amazonas al Día de Muertos 2025

La empresa más antigua del mundo de Lucha Libre confirmó fechas y sedes de sus funciones más importantes, destacando duelos de máscaras, títulos y torneos femeniles

CMLL revela calendario completo: del

Partidos de la MLB hoy viernes 5 de septiembre 2025: ¿A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani?

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

Partidos de la MLB hoy

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

El comentarista mexicano enarboló la trayectoria de la ‘Pulga’ con la Selección Argentina

‘Doctor’ García manda reflexión tras

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

El exjugador recordó a los fans del Guadalajara que las Águilas son el equipo más grande de México

Ruso Brailovsky calienta el Clásico

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

La presidenta busca que los partidos se transmitan en espacios abiertos, aunque las reglas de la FIFA serán determinantes

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en La Concordia,

Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

“Fue un combo”: Dalílah Polanco

“Fue un combo”: Dalílah Polanco revela su diagnóstico tras caerse en LCDLF y reaparece con férula

¿Alfredo Adame podría pisar la cárcel? Estos son los dos problemas legales que enfrenta actualmente

Christian Nodal en Morelia: colectivos feministas reúnen firmas para cancelar su concierto del 15 de septiembre

La casa de los espíritus tendrá su primera serie con Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Fernanda Castillo a bordo

¿Se incomodó? Sientan a José Ramón Fernández con conductores de La Cotorrisa y su reacción se viraliza

DEPORTES

CMLL revela calendario completo: del

CMLL revela calendario completo: del 92 aniversario, Grand Prix de Amazonas al Día de Muertos 2025

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren