¡Pase filtrado... pero de billetes! Bofo Bautista, ex jugador de Chivas es captado sobornando a policías en Zapopan

El clip difundido en redes sociales generó indignación por mostrar la supuesta mordida del exdelantero del Guadalajara

Por Jesús F. Beltrán

El clip difundido en redes sociales generó indignación por mostrar la supuesta mordida del exdelantero del Guadalajara. (Especial)

El exfutbolista Adolfo “Bofo” Bautista volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de que un video lo exhibiera presuntamente entregando dinero a dos policías de tránsito en Zapopan, Jalisco. La grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al exdelantero de Chivas durante una detención en la zona de Andares, una de las más exclusivas del municipio.

En las imágenes, Bautista aparece a bordo de una camioneta de lujo mientras conversa con dos agentes mujeres. Una de ellas le devuelve documentos, pero justo antes de recibirlos, el exjugador saca lo que parece ser un billete de su cartera y lo entrega discretamente. La oficial, sin titubeos, lo guarda en el bolsillo izquierdo de su pantalón. Tras ese momento, ambas policías abordan la patrulla identificada con el número V-232 y se retiran sin imponer sanción alguna.

Aunque el video no cuenta con fecha visible, medios locales reportaron que habría sido grabado entre el miércoles y jueves en la capital jalisciense. La falta de precisión en el momento exacto no impidió que el clip generara una oleada de reacciones. Usuarios en plataformas digitales expresaron duras críticas hacia Bautista, acusándolo de incurrir en prácticas de corrupción y poniendo en duda el actuar de las autoridades involucradas.

Usuarios de redes sociales criticaron duramente al exjugador tras difundirse la grabación en Zapopan. (Especial)

El suceso cobra mayor relevancia debido a que se desarrolló en Andares, zona caracterizada por el alto tránsito de automóviles de lujo y por ser un punto neurálgico de Zapopan. El hecho de que ocurriera a plena luz del día y en un lugar concurrido fue suficiente para que la escena se viralizara con rapidez.

Hasta el momento, ni Adolfo Bautista ni la corporación de tránsito municipal han emitido algún pronunciamiento oficial. La falta de respuesta mantiene abierta la conversación sobre lo ocurrido, alimentando las especulaciones en torno a la validez de la grabación y la actuación de los involucrados.

El caso revive la polémica figura del “Bofo” fuera de las canchas. Durante su carrera deportiva fue reconocido como uno de los referentes del Guadalajara, llegando incluso a formar parte de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en los últimos años ha estado en el ojo público más por situaciones ajenas al futbol que por actividades profesionales ligadas al deporte.

El video, que se difundió de manera anónima, muestra claramente la secuencia de interacción con las agentes y la entrega de lo que parece ser dinero. En redes sociales se multiplicaron los comentarios que piden a las autoridades estatales una investigación, tanto contra el exjugador como contra las oficiales involucradas, bajo el argumento de que este tipo de conductas refuerzan la percepción de corrupción en el país.

