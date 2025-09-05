México Deportes

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

Durante el juego ante Yankees, Framber Valdez y César Salazar aclararon un cruce de señales que derivó en un pelotazo accidental

Por Gerardo Lezama

Framber Valdez pide disculpas a
Framber Valdez pide disculpas a César Salazar tras confusión en juego ante Yankees. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images

Framber Valdez, lanzador zurdo de los Astros de Houston, ofreció disculpas públicas al receptor mexicano César Salazar luego de un incidente ocurrido durante el juego ante los Yankees de Nueva York.

En la quinta entrada, con las bases llenas y el marcador en contra, Valdez ignoró la seña de su compañero y lanzó un sinker que terminó en un grand slam de Trent Grisham.

Dos lanzamientos después, mientras enfrentaba a Anthony Volpe, impactó a Salazar en el protector de pecho con una recta de 93 millas por hora.

El gesto generó especulaciones inmediatas sobre una posible molestia interna entre ambos peloteros. Sin embargo, Valdez negó cualquier intención de dañar a su compañero y asumió la responsabilidad del error.

“Lo que pasó fue que nos cruzamos. Pedí ese lanzamiento, lo tiré y nos confundimos. Me disculpé con él y asumo toda la responsabilidad”, declaró el dominicano tras el encuentro.

Valdez y Salazar reiteran su
Valdez y Salazar reiteran su buena relación y compromiso con el equipo. Mandatory Credit: Erik Williams-USA TODAY Sports

Por su parte, Salazar descartó que el golpe haya sido deliberado y explicó que se trató de una confusión técnica. “Había mucho ruido en el estadio.

Pensé que presioné el botón correcto, pero fue el equivocado. Framber y yo tenemos una muy buena relación”, afirmó el receptor mexicano, quien ha sido parte del roster activo en distintos momentos de la temporada.

El mánager Joe Espada intervino tras el partido para hablar con ambos jugadores y aseguró que la situación quedó completamente resuelta.

Valdez y Salazar conversaron en el vestidor y confirmaron que no hay conflicto entre ellos. “Son cosas que pasan en el béisbol. Lo hablamos y estamos bien”, coincidieron.

El incidente no tuvo consecuencias físicas para Salazar, quien permaneció en el juego y completó la jornada sin complicaciones.

El mánager Joe Espada confirma
El mánager Joe Espada confirma que no hay conflicto entre Valdez y Salazar. Mandatory Credit: Tim Heitman-Imagn Images

La organización de los Astros no emitió sanciones ni ajustes en la rotación o el cuerpo de receptores tras lo ocurrido.

Valdez, uno de los brazos más confiables del equipo en las últimas temporadas, ha enfrentado altibajos en su rendimiento reciente, mientras que Salazar continúa consolidándose como opción secundaria detrás del titular Yainer Díaz.

La relación entre lanzador y receptor es clave en la dinámica interna del equipo, y ambos jugadores reiteraron su compromiso con la armonía del grupo.

El episodio quedó como una anécdota dentro de una jornada complicada para Houston, que busca recuperar terreno en la recta final de la temporada.

La claridad en las declaraciones y la rápida resolución del conflicto evitaron que el incidente escalara más allá del terreno de juego.

