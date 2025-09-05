México Deportes

CMLL revela calendario completo: del 92 aniversario, Grand Prix de Amazonas al Día de Muertos 2025

La empresa más antigua del mundo de Lucha Libre confirmó fechas y sedes de sus funciones más importantes, destacando duelos de máscaras, títulos y torneos femeniles

Por Jesús F. Beltrán

Independencia (16/09), 92 Aniversario (19/09),
Independencia (16/09), 92 Aniversario (19/09), Noche de Campeones (26/09), Campeonato Universal y Grand Prix de Amazonas en octubre, y Día de Muertos en noviembre. (Cortesía: CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) atraviesa semanas históricas en medio de una cartelera que marcará el rumbo de la empresa más antigua del mundo y del deporte espectáculo en México. Tras la conclusión del Grand Prix Internacional 2025, la atención de los aficionados se centra en un calendario que, entre septiembre y noviembre, ofrecerá funciones cargadas de rivalidades, máscaras, cabelleras y campeonatos.

La Arena México será el epicentro de esta temporada, acompañada de recintos clave como la Arena Puebla y la Arena Coliseo de Guadalajara. La fiesta comenzará el 16 de septiembre, cuando el CMLL organice un evento sin precedentes con tres funciones simultáneas en estas plazas, como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

Tres días después, el 19 de septiembre, llegará el evento más esperado del año: el 92 Aniversario del CMLL. El cartel incluirá luchas de máscaras y cabelleras, con figuras de renombre como Místico, Esfinge, Valiente, Último Guerrero, Averno, Dragón Rojo Jr., Bárbaro Cavernario, Felino y Rey Bucanero. Este encuentro promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la lucha libre mexicana en 2025.

Los aficionados esperan combates de
Los aficionados esperan combates de alto calibre, entre ellos posibles duelos de apuestas o cruces internacionales. (Cortesía CMLL)

El mes cerrará con la Noche de Campeones, el 26 de septiembre. En esta velada se defenderán seis títulos, con retadores elegidos directamente por el público a través de votaciones, lo que fortalece la participación de los aficionados en la toma de decisiones.

(Cortesía: CMLL)

La división femenil también tomará protagonismo en esta etapa. Cada viernes, las Amazonas encabezarán las funciones con enfrentamientos estelares.

(Cortesía: CMLL)

Además, el Campeonato Universal se disputará en tres fases (3, 10 y 17 de octubre) y será la antesala del Grand Prix de Amazonas, programado para el 24 de octubre. Este torneo consolida el crecimiento y relevancia de la lucha libre femenil dentro de la empresa.

(Cortesía: CMLL)

El cierre del calendario no se quedará atrás. Como ya es tradición, el CMLL celebrará sus espectaculares funciones del Día de Muertos en las sedes de Puebla, Guadalajara, la Ciudad de México y el Coliseo. Con escenografía especial, combates temáticos y un ambiente único, estas presentaciones se han convertido en un clásico imperdible tanto para la afición local como para visitantes internacionales.

(Cortesía: CMLL)

La agenda del Consejo Mundial de Lucha Libre confirma por qué, a casi un siglo de su fundación, la empresa mantiene su legado y tradición, al mismo tiempo que busca innovar con nuevas dinámicas de interacción con los aficionados.

(Cortesía: CMLL)

El 92 Aniversario y las funciones especiales de los próximos meses serán una auténtica celebración de la cultura mexicana, donde el espectáculo deportivo se mezcla con la identidad y el folclor nacional.

