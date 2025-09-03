Mauricio Sulaimán explota contra Netflix por la transmisión de la pelea Canelo vs Crawford (Ilustración: Jesús Avilés)

En unas semanas, Saul Canelo Álvarez defenderá su campeonato unificado en la división de los supermedianos ante Terence Crawford. El sábado 13 de septiembre Canelo peleará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, pero en esta ocasión, la transmisión de la pelea será por una plataforma de streaming, es decir que no irá por televisión abierta.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mostró su inconformidad ante esta situación, ya que lamentó que los aficionados de Canelo Álvarez enfrenten este obstáculo para ver la pelea del tapatío. En un reciente encuentro con la prensa compartió su molestia por los derechos de transmisión.

La pelea de Canelo vs Crawford será transmitida únicamente por Netflix, así que los seguidores del campeón jalisciense tendrán que suscribirse a la plataforma para gozar la cobertura en vivo.

Mauricio Sulaimán arremete contra Netflix por la transmisión de la pelea Canelo vs Crawford

Desde la perspectiva de Mauricio Sulaimán, es lamentable que la empresa de streaming se haya apropiado de la cobertura total de la pelea, uno de los eventos más importantes en el calendario de Canelo Álvarez, pues siempre protagoniza un combate en fechas cercanas al Aniversario de la Independencia de México.

Reconoció que desde hace varios años, televisoras como TV Azteca y TUDN fueron parte importante de las transmisiones de las peleas de Canelo Álvarez.

“Es algo muy penoso porque Televisión Azteca, antes Televisa, habían pasado durante dieciséis años las peleas de Saúl Canelo Álvarez. Azteca llevaba veintiún peleas consecutivas, llevando las peleas de Saúl, precisamente para el pueblo, de manera gratuita”, expresó.

Mauricio Sulaimán explicó que Netflix se negó a compartir los derechos de la pelea (Luz Coello/ Infobae México)

El presidente del CMB enfatizó que Netflix se negó a compartir los derechos de la pelea, así que evidenció su molestia y lo consideró como un golpe para la disciplina de los puños y guantes, en especial por lo que representa Canelo en el boxeo mexicano vigente.

“Y en esta ocasión Netflix adquiere de alguna manera los derechos globales, totales, absolutos. No accedieron a algún tipo de negociación, aunque fuera en diferido”, puntualizó.

Por último, Mauricio Sulaimán insistió que los más afectados por esta condición comercial fue la gente “del pueblo”, aunque son acuerdos de negocios, insistió que perjudicó a quienes siguen el boxeo mexicano.

“Un nuevo golpe al deporte, al deporte en sí, porque el pueblo es el dueño de todo espectáculo, aunque son cuestiones comerciales, con cuestiones de contratos y pues ahí ya queda todo a un lado”, finalizó.