Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Faby Apache, una de las máximas exponentes de la lucha libre mexicana, debutará en WWE como parte del torneo clasificatorio por el Campeonato Femenino Speed en la marca NXT.

Su participación marca un nuevo capítulo en su trayectoria internacional, ahora bajo el paraguas de la empresa más grande del entretenimiento deportivo.

El torneo, que se disputa bajo el formato “Speed Rules” —con combates de tres minutos y defensas titulares de cinco— reúne talento de WWE, NXT, TNA y AAA.

En la primera ronda, Candice LeRae venció a Xia Brookside y aseguró su lugar en la final. Faby Apache enfrentará a Lainey Reid en la otra llave, y la ganadora se medirá ante LeRae por el derecho a retar a Sol Ruca, actual campeona Speed, en el evento No Mercy del 27 de septiembre en Fort Lauderdale, Florida.

Este certamen se enmarca en una nueva etapa para la lucha libre mexicana, tras la adquisición de AAA por parte de WWE en abril de 2025.

La operación, anunciada en la previa de WrestleMania 41, fue presentada como una estrategia de expansión internacional. Dorian Roldán, entonces director general de AAA, explicó que la venta respondió a dificultades económicas y a la necesidad de mantener vigente la empresa fundada por Antonio Peña. WWE, por su parte, aseguró que AAA funcionará como marca independiente, con programación propia y enfoque latino.

La respuesta del público mexicano ha sido mixta. Por un lado, se celebró la proyección internacional de luchadores como Psycho Clown, Octagón Jr. y el Hijo del Vikingo, quienes han aparecido en eventos como Money in the Bank y Worlds Collide.

Sin embargo, también hubo críticas por decisiones como el reemplazo de las canciones originales de entrada, debido a que WWE optó por no pagar derechos de autor. Esta medida afectó el vínculo emocional de los aficionados con sus ídolos, al modificar elementos icónicos de su presentación.

En este contexto, el debut de Faby Apache en NXT adquiere un valor simbólico. Con más de 20 años de experiencia, múltiples campeonatos y presencia en Japón, CMLL y NJPW, su llegada a WWE representa tanto una oportunidad como un desafío.

El torneo Speed no solo pone a prueba su capacidad de adaptación al estilo exprés de la marca, sino que también la posiciona como figura clave en la integración de AAA al ecosistema global de WWE.

La final del torneo y el eventual enfrentamiento por el título podrían consolidar a Apache como referente de esta nueva era, en la que la lucha libre mexicana busca mantener su identidad en medio de una transformación estructural.