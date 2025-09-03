Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México

El enfrentamiento entre Canelo y Crawford enfrentará a dos de los mejores libra por libra de la actualidad, en un combate que promete definir jerarquías y dejar huella en la historia del boxeo profesional. (Ilustración: Jesús Aviles)

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, considerado actualmente como el mejor libra por libra, se prepara para defender sus títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría supermediano (168 libras). Su rival será Terence Crawford, quien busca coronarse por quinta vez en una categoría diferente, sumando sus logros en peso ligero, superligero, wélter y superwélter.

La pelea está programada para el sábado 13 de septiembre de 2025, con inicio de la función a las 19:00 horas en el horario del centro de México. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de Netflix, mientras que el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario que albergará esta histórica cartelera. Este recinto, hogar de los Raiders de la NFL, tiene capacidad para más de 65 mil espectadores y será la primera vez que reciba un evento de boxeo desde su inauguración en 2020.

Riyadh (Saudi Arabia), 04/05/2025.- Saul 'Canelo' Alvarez (L) of Mexico fights William Scull of Cuba in their IBF Super Middleweight title bout in Riyadh, Saudi Arabia, 04 May 2025. Canelo won by unanimous decision and had unified the IBF title with his WBA (Super), WBC and WBO titles. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR

Crawford está a punto de unirse a un selecto grupo de boxeadores que han conquistado títulos en cinco categorías diferentes, alineándose con leyendas como Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Roy Jones Jr. y Floyd Mayweather. De lograrlo, el estadounidense reforzaría su lugar entre los mejores de la historia, mientras que Canelo buscará consolidar su legado como el mexicano más dominante de su era.

Terence Crawford, centro, levanta el puño al final de la pelea a 12 asaltos contra Israil Madrimov durante una pelea de boxeo por el campeonato de peso súper welter en Los Ángeles, el sábado 3 de agosto de 2024. Crawford, el consenso del mejor boxeador libra por libra del mundo, derrotó a Israil Madrimov por decisión unánime para convertirse en campeón de cuatro divisiones. Crawford ganó el título superwelter de la AMB el sábado por la noche en Los Ángeles en su primera pelea en las 154 libras. (AP Foto/Damian Dovarganes)

La cartelera promete ser histórica no solo por los títulos en juego, sino también por la magnitud de la producción, que incluirá combates preliminares de alto nivel y una cobertura global en tiempo real. Los fanáticos mexicanos tienen la oportunidad de seguir cada momento desde sus casas gracias a la transmisión de Netflix, iniciando puntualmente a las 19:00 horas, con comentarios y análisis en vivo que complementarán la cobertura.

El evento también representa un momento simbólico para Canelo, quien ha defendido exitosamente sus cinturones en múltiples ocasiones y se ha convertido en un referente del boxeo mundial. Por su parte, Crawford busca expandir aún más su legado, demostrando su capacidad para dominar en distintas categorías de peso y medir su técnica frente a uno de los mejores pugilistas de la historia reciente.

Los aficionados en México deben estar atentos a la hora exacta, ya que la función comenzará con los combates preliminares y el enfrentamiento estelar entre Canelo y Crawford está previsto para la noche del sábado 13 de septiembre, iniciando alrededor de las 21:00 horas del centro de México. Esta pelea no solo definirá títulos, sino que también tendrá un impacto significativo en el ranking global de los mejores libra por libra.