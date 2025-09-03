Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

La Arena México se prepara para una velada histórica este viernes 5 de septiembre de 2025, con un cartel que promete emociones para los aficionados de la lucha libre. El regreso de Bandido, actual campeón mundial de Ring of Honor (ROH) y monarca en parejas de All Elite Wrestling (AEW) junto con Brody King, es el plato fuerte de la función. El gladiador lagunero hará equipo con su ídolo de la infancia, Místico, reciente ganador del Grand Prix Internacional 2025 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
Ambos se unirán para enfrentar a Ángel de Oro y Hechicero, este último también con presencia en AEW, en un duelo que encabeza los tradicionales Viernes Espectaculares. La combinación de dos generaciones y estilos promete un combate estelar cargado de espectacularidad y simbolismo, pues Místico y Bandido representan a dos de los luchadores mexicanos con mayor proyección internacional.
El evento también marcará el inicio de la Copa Independencia 2025, torneo conmemorativo que por primera vez en su historia se disputará en formato de parejas. En la primera fase participarán equipos como Difunto y Barboza (del grupo Galeón Fantasma), El Terrible y El Elemental, Los Gemelos Diablo I y II, además de la dupla de Dragón Fuego y Dragón Legendario. Este giro innovador busca dar frescura a uno de los certámenes más importantes del CMLL en el mes patrio.
El cartel incluye también un duelo de amazonas, donde La Catalina, Lluvia y La Jarochita se enfrentarán a Zeuxis, Persephone y Reyna Isis. Este combate femenino destaca por reunir a varias de las gladiadoras más reconocidas y promete ser uno de los más competitivos de la velada.
En la segunda lucha, el carisma y la espectacularidad estarán a cargo del exótico Dulce Gardenia, acompañado por Brillante Jr. y Magia Blanca, quienes se medirán a El Cobarde, Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr.. La mezcla de juventud y experiencia será un atractivo para el público que gusta de ver estilos variados sobre el ring.
La función abrirá con un match relámpago internacional entre Capitán Suicida, representante de México, y Yutani, gladiador japonés. Este tipo de enfrentamientos refuerza la conexión entre el CMLL y la lucha libre nipona, una relación que ha rendido frutos en el intercambio de talento y la proyección global del deporte espectáculo.
El regreso de Bandido a la Catedral de la Lucha Libre no solo es un acontecimiento para los aficionados mexicanos, sino también una muestra del peso que han adquirido los luchadores nacionales en el extranjero. Con títulos en empresas de prestigio internacional como ROH y AEW, Bandido llega en el mejor momento de su carrera, dispuesto a hacer vibrar nuevamente a la afición capitalina junto a Místico, uno de los íconos más queridos del CMLL.