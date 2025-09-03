Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

El ídolo de Tepito y el campeón internacional se enfrentarán a dos rivales de peso en el estelar de los Viernes Espectaculares. (X / CMLL)

La Arena México se prepara para una velada histórica este viernes 5 de septiembre de 2025, con un cartel que promete emociones para los aficionados de la lucha libre. El regreso de Bandido, actual campeón mundial de Ring of Honor (ROH) y monarca en parejas de All Elite Wrestling (AEW) junto con Brody King, es el plato fuerte de la función. El gladiador lagunero hará equipo con su ídolo de la infancia, Místico, reciente ganador del Grand Prix Internacional 2025 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Ambos se unirán para enfrentar a Ángel de Oro y Hechicero, este último también con presencia en AEW, en un duelo que encabeza los tradicionales Viernes Espectaculares. La combinación de dos generaciones y estilos promete un combate estelar cargado de espectacularidad y simbolismo, pues Místico y Bandido representan a dos de los luchadores mexicanos con mayor proyección internacional.

Bandido y Místico se reconocieron mutuamente por su gran cálidad luchística. (Instagram / CMLL)

El evento también marcará el inicio de la Copa Independencia 2025, torneo conmemorativo que por primera vez en su historia se disputará en formato de parejas. En la primera fase participarán equipos como Difunto y Barboza (del grupo Galeón Fantasma), El Terrible y El Elemental, Los Gemelos Diablo I y II, además de la dupla de Dragón Fuego y Dragón Legendario. Este giro innovador busca dar frescura a uno de los certámenes más importantes del CMLL en el mes patrio.

Con intervención ilegal al réferi y despojo de máscaras, Zandokan Jr., Difunto y Barboza se impusieron a Volador Jr., Magnus y Rugido en una polémica batalla estelar. (Cortesía CMLL)

El cartel incluye también un duelo de amazonas, donde La Catalina, Lluvia y La Jarochita se enfrentarán a Zeuxis, Persephone y Reyna Isis. Este combate femenino destaca por reunir a varias de las gladiadoras más reconocidas y promete ser uno de los más competitivos de la velada.

Las gladiadoras buscarán coronarse como campeonas en una noche que promete emociones intensas. (Cortesía: CMLL)

En la segunda lucha, el carisma y la espectacularidad estarán a cargo del exótico Dulce Gardenia, acompañado por Brillante Jr. y Magia Blanca, quienes se medirán a El Cobarde, Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr.. La mezcla de juventud y experiencia será un atractivo para el público que gusta de ver estilos variados sobre el ring.

Dulce Gardenia fue clave para que su equipo se llevara la victoria. (Foto: Diego Cedrix G.)

La función abrirá con un match relámpago internacional entre Capitán Suicida, representante de México, y Yutani, gladiador japonés. Este tipo de enfrentamientos refuerza la conexión entre el CMLL y la lucha libre nipona, una relación que ha rendido frutos en el intercambio de talento y la proyección global del deporte espectáculo.

La función del Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México tendrá como platillo fuerte el regreso de Bandido, campeón mundial de ROH y monarca en parejas de AEW, quien hará equipo con Místico, reciente ganador del Grand Prix Internacional 2025, para enfrentar a Ángel de Oro y Hechicero, también figura de AEW. (X / CMLL)

El regreso de Bandido a la Catedral de la Lucha Libre no solo es un acontecimiento para los aficionados mexicanos, sino también una muestra del peso que han adquirido los luchadores nacionales en el extranjero. Con títulos en empresas de prestigio internacional como ROH y AEW, Bandido llega en el mejor momento de su carrera, dispuesto a hacer vibrar nuevamente a la afición capitalina junto a Místico, uno de los íconos más queridos del CMLL.