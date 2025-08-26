México Deportes

Esta es la marca que hará equipo con Cadillac para vestir a Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la F1

La escudería estadounidense ya conoce a la empresa que realizará su indumentaria en su debut dentro de la F1

Por Alex Domínguez

Guardar
La escudería estadounidense ya conoce
La escudería estadounidense ya conoce a la empresa que realizará su indumentaria en su debut dentro de la F1. (Jesús Avilés)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el inicio de una nueva era para la escudería estadounidense Cadillac F1, misma que ya presentó Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como los primeros pilotos de su historia. Pero además de los conductores, una marca icónica será la encargada de dar estilo y presencia al equipo tanto dentro como fuera de la pista: Tommy Hilfiger.

Si bien, fue este martes 26 de agosto cuando se hizo oficial la llegada de Checo Pérez y Bottas a la escudería estadounidense, desde el pasado mes de junio ya se había confirmado que Tommy Hilfiger sería el patrocinador oficial de la indumentaria de Cadillac en la F1.

La empresa estadounidense será la
La empresa estadounidense será la encargada de vestir a Checo y Bottas en su retorno a la F1. (X/Tommy Hilfiger)

Esto incluye ropa oficial para pilotos, equipo y staff, además de accesorios y campañas especiales que buscan conectar la moda con la velocidad, creando un vínculo atractivo para los fanáticos mexicanos y finlandeses.

Experiencia previa en la Fórmula 1

Tommy Hilfiger no es ajena al mundo de la Fórmula 1. Tras sustituir a Puma como socio oficial, la marca estadounidense ya vistió a Mercedes-AMG Petronas desde 2018, permaneciendo en el equipo durante siete años consecutivos (hasta 2024).

La empresa estadounidense será la
La empresa estadounidense será la encargada de vestir a Checo y Bottas en su retorno a la F1. (X/Tommy Hilfiger)

Sin embargo, su historia en los circuitos es aún más profunda:

  • En la década de los 90 patrocinó a Lotus (1991-1994), personalizando los monos de pilotos como Alex Zanardi y Mika Häkkinen.
  • Posteriormente, colaboró con Ferrari (1998-2002) en la era de Michael Schumacher y Eddie Irvine, dejando huella en la escudería italiana.

La elección de Tommy Hilfiger refuerza la visión de Cadillac F1, la cual pretende combinar innovación tecnológica con una identidad visual poderosa y moderna. Con la llegada de Checo Pérez y Bottas, la escudería busca posicionarse no solo como un contendiente competitivo, sino también como un referente en imagen y marketing dentro de la categoría.

Formula One F1 - Abu
Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 8, 2024 Mercedes' Lewis Hamilton before the race REUTERS/Hamad I Mohammed

Si bien, este vínculo entre moda y automovilismo no es nuevo, la alianza promete llevar el estilo clásico de la empresa estadounidense a una nueva generación de fanáticos, mientras Cadillac escribe su primera página en la historia de la Fórmula 1.

Será hasta inicios del 2026 cuando Sergio Pérez y Valtteri posen por primera vez con la línea de ropa hecha por Tommy y ya con el logo de Cadillac. De esta manera, la nueva escudería ha apostado por la experiencia en su debut en la Fórmula 1, con el equipo estadounidense fichando a dos subcampeones del mundo.

La escudería estadounidense ya conoce
La escudería estadounidense ya conoce a la empresa que realizará su indumentaria en su debut dentro de la F1. (X/F1)

Temas Relacionados

Checo PérezSergio PérezCadillacTommy HilfigerFórmula 1mexico-deportes

Más Noticias

Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial Brasil 2027: horarios, fechas y rivales

El conjunto azteca quiere continuar su racha positiva y demostrar que el fútbol mexicano ha crecido de manera importante

Selección Mexicana Femenil busca su

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo

Consulta todo lo que necesitas saber para ver WWE Clash In Paris en vivo: cartelera, horarios y plataformas de transmisión para que no te pierdas ningún detalle del evento

WWE Clash In Paris 2025:

Gran Premio de la Ciudad de México: Cómo ganar boletos para la F1 este 2025

Tu pasión y anécdotas en el Autódromo Hermanos Rodríguez te podría llevar al GP de México 2025

Gran Premio de la Ciudad

Todos los partidos de la MLB este 26 de agosto: horarios y estadios

La temporada de ligas mayores sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Todos los partidos de la

Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: cartel, cuándo, a qué hora y dónde verlo en vivo

El CMLL celebrará su edición número 19 del torneo el próximo 29 de agosto en la Arena México con figuras nacionales e internacionales

Grand Prix Internacional 2025 del
MÁS NOTICIAS

NARCO

La opinión de “El Mayo”

La opinión de “El Mayo” Zambada sobre la “narcoguerra” en Sinaloa: esto dijo al abogado Frank Pérez desde EEUU

Inicia proceso en EEUU contra “El Cuini”, cerebro financiero del CJNG; fiscalía presentó 76 mil documentos de evidencia

Crematorio Plenitud: suman 53 víctimas identificadas de 386, Fiscalía de Chihuahua investiga denuncias por fraude

Fingía ser policía de investigación y cobraba por supuestas gestiones, Fiscalía de Jalisco lo detiene disfrazado

Reportan tres muertos tras bloqueos, incendios y enfrentamientos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves apadrina a Checo Pérez en su llegada a Cadillac para su épico retorno a la F1

“Defenderé mi familia”: Gustavo Adolfo Infante pone orden de restricción contra Javier Ceriani tras rumores de infidelidad

“Ya no tenía voz”: Gala Montes revela la adicción al vape que desarrolló durante LCDLFM

Revelan grave diagnóstico de Pedro Torres, afirman que el productor tiene enfermedad incurable: “Se está despidiendo”

DEPORTES

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves apadrina a Checo Pérez en su llegada a Cadillac para su épico retorno a la F1

Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial Brasil 2027: horarios, fechas y rivales

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo

Gran Premio de la Ciudad de México: Cómo ganar boletos para la F1 este 2025

Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: cartel, cuándo, a qué hora y dónde verlo en vivo