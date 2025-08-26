Esta es la marca que hará equipo con Cadillac para vestir a Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la F1

La escudería estadounidense ya conoce a la empresa que realizará su indumentaria en su debut dentro de la F1. (Jesús Avilés)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el inicio de una nueva era para la escudería estadounidense Cadillac F1, misma que ya presentó Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como los primeros pilotos de su historia. Pero además de los conductores, una marca icónica será la encargada de dar estilo y presencia al equipo tanto dentro como fuera de la pista: Tommy Hilfiger.

Si bien, fue este martes 26 de agosto cuando se hizo oficial la llegada de Checo Pérez y Bottas a la escudería estadounidense, desde el pasado mes de junio ya se había confirmado que Tommy Hilfiger sería el patrocinador oficial de la indumentaria de Cadillac en la F1.

La empresa estadounidense será la encargada de vestir a Checo y Bottas en su retorno a la F1. (X/Tommy Hilfiger)

Esto incluye ropa oficial para pilotos, equipo y staff, además de accesorios y campañas especiales que buscan conectar la moda con la velocidad, creando un vínculo atractivo para los fanáticos mexicanos y finlandeses.

Experiencia previa en la Fórmula 1

Tommy Hilfiger no es ajena al mundo de la Fórmula 1. Tras sustituir a Puma como socio oficial, la marca estadounidense ya vistió a Mercedes-AMG Petronas desde 2018, permaneciendo en el equipo durante siete años consecutivos (hasta 2024).

Sin embargo, su historia en los circuitos es aún más profunda:

En la década de los 90 patrocinó a Lotus (1991-1994) , personalizando los monos de pilotos como Alex Zanardi y Mika Häkkinen.

Posteriormente, colaboró con Ferrari (1998-2002) en la era de Michael Schumacher y Eddie Irvine, dejando huella en la escudería italiana.

La elección de Tommy Hilfiger refuerza la visión de Cadillac F1, la cual pretende combinar innovación tecnológica con una identidad visual poderosa y moderna. Con la llegada de Checo Pérez y Bottas, la escudería busca posicionarse no solo como un contendiente competitivo, sino también como un referente en imagen y marketing dentro de la categoría.

Si bien, este vínculo entre moda y automovilismo no es nuevo, la alianza promete llevar el estilo clásico de la empresa estadounidense a una nueva generación de fanáticos, mientras Cadillac escribe su primera página en la historia de la Fórmula 1.

Será hasta inicios del 2026 cuando Sergio Pérez y Valtteri posen por primera vez con la línea de ropa hecha por Tommy y ya con el logo de Cadillac. De esta manera, la nueva escudería ha apostado por la experiencia en su debut en la Fórmula 1, con el equipo estadounidense fichando a dos subcampeones del mundo.

