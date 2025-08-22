México Deportes

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

La influencer argentina compartió en redes el esperado momento, mostrando que el seguidor terminó sudando tras su promesa cumplida

Por Jesús F. Beltrán

La creadora de contenido llevó
La creadora de contenido llevó a su seguidor a vivir una experiencia llena de esfuerzo, sudor y golpes. (Ilustración: Jesús Aviles)

La influencer argentina Milica cumplió con la promesa realizada a uno de sus seguidores, identificado como Ángel Avid, tras su victoria en el evento Supernova Strikers 2025, celebrado en el Palacio de los Deportes.

La creadora de contenido había asegurado que lo “debutaría” si lograba superar a la mexicana Mercedes Roa, y finalmente, el esperado momento se concretó, aunque no de la forma que muchos de sus seguidores imaginaban.

Luego del combate, en el que la argentina se impuso con contundencia, la curiosidad en redes sociales creció. Miles de usuarios le recordaban su promesa y la presionaban para cumplirla. Ante la expectativa, Milica publicó en sus cuentas oficiales un mensaje que desató rumores: “Muchachos prendo en 30min perdón la demora me toy bañandooo, recién llego de arreglar unos asisten pendientes q tenía con el angel avid”.

Tras vencer a Mercedes Roa,
Tras vencer a Mercedes Roa, la influencer argentina llevó a su seguidor directo al ring para cumplir lo prometido. (X / @milica_yb)

La revelación llegó horas más tarde. Milica mostró a sus seguidores un video en el que aparecía junto a Ángel Avid, aunque no en un contexto íntimo, sino deportivo. La influencer llevó a su seguidor con el entrenador Cristian Grosz, quien diseñó para él una rutina similar a la que ella realiza en su preparación física. Tras completar el entrenamiento, ambos subieron al ring con protecciones y protagonizaron un improvisado combate de boxeo.

La argentina no dudó en
La argentina no dudó en cumplir su palabra, sorprendiendo con un encuentro cargado de sudor y mucha resistencia. (Captura de pantalla / Youtube Milica)

La escena rápidamente se volvió viral. Mientras algunos fans aplaudieron la originalidad de la creadora de contenido, otros respondieron con comentarios en tono de burla. Entre los más compartidos se encontraban frases como “El hombre que murió de pie” y “No manches, Ángel fue a debutar y terminó con un régimen de entrenamiento XD”.

Más allá de la polémica y el humor en redes, Milica destacó el esfuerzo de su seguidor. Ángel Avid es muy buena personita, con la oportunidad que tiene creo que puede crecer mucho y mostrarles el tipo de persona que es. Hoy tocó cumplir con el reto, hoy tocó el debut de Ángel Avid, el que entró conmigo a la pelea porque también la gente estaba muy pendiente”, expresó en la publicación que acompañó el video.

El esperado debut del joven
El esperado debut del joven mexicano junto a la influencer generó comentarios en tono de broma y con mucho morbo. (Captura de pantalla / Youtube Milica)

La participación de Ángel se convirtió en un momento inesperado dentro del universo de los eventos protagonizados por influencers y creadores de contenido, donde el espectáculo suele combinarse con dinámicas virales. El gesto de Milica no solo cumplió con la promesa, sino que también sirvió como una manera de interactuar con su comunidad y generar conversación en línea.

Supernova Strikers 2025 ha sido uno de los eventos que más atención ha generado en el año dentro de este nuevo formato de exhibiciones de boxeo amateur, con la presencia de figuras de internet de distintos países. La victoria de Milica y el “debut” de su seguidor marcaron uno de los episodios más comentados de la velada.

Con ello, la influencer argentina volvió a demostrar su capacidad para mantener el interés de su audiencia, incluso más allá de las peleas en el ring.

Temas Relacionados

MilicaÁngel AvidSupernova Strikers 2025boxeodebutmexico-deportes

