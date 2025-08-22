México Deportes

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán la pelea del 13 de septiembre en Netflix

El tapatío y el estadounidense disputarán el campeonato indiscutido de las 168 libras

Por César Márquez

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Solamente faltan algunas semanas para que Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se suban al ring a protagonizar uno de los combates más esperados de este 2025 y ya se ha confirmado quiénes narrarán la función por la plataforma de Netflix.

Cabe indicar que el combate fue organizado por el jeque árabe, Turki Al-Sheikh, quien informó desde semanas pasadas que la función será transmitida exclusivamente por Netflix, sin cobro adicional alguno. El servicio de streaming incluirá la cartelera completa con otras nueve peleas como parte de cualquier plan de suscripción.

El tapatío, quien es campeón absoluto de las 168 libras, expondrá sus cuatro campeonatos mundiales (CMB, AMB, OMB, FIB) ante un Bud Crawford que escalará dos divisiones más de peso, pero que no conoce la derrota.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se
Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

¿Quiénes narrarán la pelea de Canelo vs Crawford por Netflix?

En entrevista con el medio Izquierdazo, Eduardo Camarena confesó que él estará en la transmisión de Netflix junto a Marco Antonio Barrera para narrar la pelea de Canelo y Crawford. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién más los acompañará.

“Estaremos allá en la transmisión de Netflix en la pelea de Canelo contra Crawford. Va Marco Barrera, estaremos en ring side”, comentó

Ambos personajes reconocidos en este deporte relatan desde la óptica de la experiencia profesional y el conocimiento técnico. Barrera, quien suma participaciones en TV Azteca y Televisa, ha formado parte de transmisiones de alto nivel del boxeo contemporáneo. En tanto, Camarena ha destacado la relevancia de las peleas actuales, subrayando que la velada de Serrano y Taylor fue un parteaguas para el pugilismo femenil.

Eduardo Camarena aseguró que a
Eduardo Camarena aseguró que a Canelo Álvarez le tocó una época cómoda en las 168 libras (Captura de pantalla - Un Round Más)

Canelo y Crawford continúan su preparación

La rivalidad que se avecina entre dos pugilistas ha captado la atención de los seguidores del boxeo, pues ambos cierran sus respectivos campamentos con la vista puesta en lo que muchos consideran uno de los desafíos más trascendentes de sus trayectorias. La noticia principal es que ambos cuentan con el mérito de haber ganado títulos en cuatro divisiones diferentes, manteniéndose dentro del top 10 de los mejores libra por libra a lo largo de la última década.

Y aunque la diferencia de peso parece ser un factor importante para los expertos, los dos pugilistas llegarán con récords destacados. Álvarez ha dominado la división de los supermedianos desde el 2021 cuando unificó y cuenta con una marca de 63 victorias (39 por la vía del nocaut), 2 derrotas y un par de empates, mientras que el estadounidense no conoce la derrota y se mantiene con un récord impecable de 41 triunfos (31 por la vía del nocaut) y ningún empate.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezTerence CrawfordNetflixBoxeoNarradoresEduardo CamarenaMarco Antonio Barreramexico-deportes

