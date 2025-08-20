Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando Ceballos por los próximos cinco partidos que tendrá Chivas: “A quién van a poner de interino”

Raúl "Pollo" Ortiz bromea con Fernando Ceballos por los partidos que tendrá Chivas (Especial)

Todo parece indicar que la permanencia de Gabriel Milito al frente de Chivas permanecerá inalterada a pesar del complicado momento que vive el equipo rojinegro. Y es que durante lo que va del Apertura 2025 los de Guadalajara apenas suman una victoria y tres derrotas en cuatro jornadas disputadas.

Estos resultados han disparado cuestionamientos sobre el proceso liderado por el director técnico argentino. Sin embargo, las complicaciones no podrían aumentar, ya que en las próximas cinco fechas, el cuadro tapatío se medirá ante rivales difíciles que podrían poner en riesgo su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Pollo Ortiz “trolea” a Fernando Ceballos por los partidos que tendrá Chivas

A través de sus redes sociales, Raúl “Pollo” Ortiz lanzó una broma a su colega Fernando Ceballos, quien es fiel aficionado del Guadalajara e ironizó con la pregunta de a quién van a poner de técnico interino después del partido contra el América.

“Los próximos 5 partidos de tu rebaño mi Fernando Ceballos. Debe ser horrible saber que apenas es J5 y ya tu equipo no va ni a calificar. Ánimo, chaval. Por cierto ¿A quien van a poner de interino después del Clásico Nacional?“, escribió.

Las bromas entre figuras públicas del ámbito deportivo suelen reflejar el ambiente de rivalidad previo a encuentros importantes. En este caso, Ortiz apuntó directamente a la inestabilidad en la dirección técnica del club tapatío, insinuando cambios tras el partido ante su histórico rival, el América.

Cabe indicar que el siguiente duelo del Rebaño está programado para el viernes 22 de agosto a las 21:00 (hora del centro de México) en el Estadio Caliente, donde enfrentará a Tijuana, y aunque en su última visita a la frontera durante el Apertura 2024 cayó 4-2, el equipo rojiblanco venció a los Xolos 2-1 en el pasado Clausura 2025. Asimismo, el historial entre ambos equipos muestra un registro equilibrado tras 30 partidos, con siete empates, 11 triunfos y 12 descalabros para los tapatíos.

Pollo Ortiz "trolea" a Fernando Ceballos (Captura de pantalla - @RaoulPolloOrtiz)

Calendario de Chivas de los próximos cinco partidos

Los pupilos de Milito se medirán ante Tijuana, Cruz Azul, América, Tigres y Toluca en lo que serán las próximas cinco jornadas del torneo.

Tijuana vs Guadalajara

Día: 22 de agosto de 2025

Hora: 21:00 horas

Sede: Estadio Caliente

Guadalajara vs Cruz Azul

Día: 30 de agosto de 2025

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Akron

Aug 7, 2025; Cincinnati, OH, USA; Chivas de Guadalajara defender Gilberto Sepulveda (3) hugs goalkeeper Raul Rangel (1) after the victory over FC Cincinnati at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

América vs Guadalajara

Día: 12 de septiembre de 2025

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Guadalajara vs Tigres

Día: 17 de septiembre de 2025

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Akron

Guadalajara vs Toluca

Día: 20 de septiembre de 2025

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Akron