México Deportes

Pollo Ortiz ‘trolea‘ a Fernando Ceballos por los próximos cinco partidos que tendrá Chivas: “A quién van a poner de interino”

El equipo de Milito tendrá un calendario complicado en las siguientes jornadas

Por César Márquez

Guardar
Raúl "Pollo" Ortiz bromea con
Raúl "Pollo" Ortiz bromea con Fernando Ceballos por los partidos que tendrá Chivas (Especial)

Todo parece indicar que la permanencia de Gabriel Milito al frente de Chivas permanecerá inalterada a pesar del complicado momento que vive el equipo rojinegro. Y es que durante lo que va del Apertura 2025 los de Guadalajara apenas suman una victoria y tres derrotas en cuatro jornadas disputadas.

Estos resultados han disparado cuestionamientos sobre el proceso liderado por el director técnico argentino. Sin embargo, las complicaciones no podrían aumentar, ya que en las próximas cinco fechas, el cuadro tapatío se medirá ante rivales difíciles que podrían poner en riesgo su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Pollo Ortiz “trolea” a Fernando Ceballos por los partidos que tendrá Chivas

A través de sus redes sociales, Raúl “Pollo” Ortiz lanzó una broma a su colega Fernando Ceballos, quien es fiel aficionado del Guadalajara e ironizó con la pregunta de a quién van a poner de técnico interino después del partido contra el América.

“Los próximos 5 partidos de tu rebaño mi Fernando Ceballos. Debe ser horrible saber que apenas es J5 y ya tu equipo no va ni a calificar. Ánimo, chaval. Por cierto ¿A quien van a poner de interino después del Clásico Nacional?“, escribió.

Las bromas entre figuras públicas del ámbito deportivo suelen reflejar el ambiente de rivalidad previo a encuentros importantes. En este caso, Ortiz apuntó directamente a la inestabilidad en la dirección técnica del club tapatío, insinuando cambios tras el partido ante su histórico rival, el América.

Cabe indicar que el siguiente duelo del Rebaño está programado para el viernes 22 de agosto a las 21:00 (hora del centro de México) en el Estadio Caliente, donde enfrentará a Tijuana, y aunque en su última visita a la frontera durante el Apertura 2024 cayó 4-2, el equipo rojiblanco venció a los Xolos 2-1 en el pasado Clausura 2025. Asimismo, el historial entre ambos equipos muestra un registro equilibrado tras 30 partidos, con siete empates, 11 triunfos y 12 descalabros para los tapatíos.

Pollo Ortiz "trolea" a Fernando
Pollo Ortiz "trolea" a Fernando Ceballos (Captura de pantalla - @RaoulPolloOrtiz)

Calendario de Chivas de los próximos cinco partidos

Los pupilos de Milito se medirán ante Tijuana, Cruz Azul, América, Tigres y Toluca en lo que serán las próximas cinco jornadas del torneo.

Tijuana vs Guadalajara

  • Día: 22 de agosto de 2025
  • Hora: 21:00 horas
  • Sede: Estadio Caliente

Guadalajara vs Cruz Azul

  • Día: 30 de agosto de 2025
  • Hora: 19:00 horas
  • Sede: Estadio Akron
Aug 7, 2025; Cincinnati, OH,
Aug 7, 2025; Cincinnati, OH, USA; Chivas de Guadalajara defender Gilberto Sepulveda (3) hugs goalkeeper Raul Rangel (1) after the victory over FC Cincinnati at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

América vs Guadalajara

  • Día: 12 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 horas
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Guadalajara vs Tigres

  • Día: 17 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 horas
  • Sede: Estadio Akron

Guadalajara vs Toluca

  • Día: 20 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 horas
  • Sede: Estadio Akron

Temas Relacionados

Raúl OrtizPollo OrtizFernando CeballosChivas FCGuadalajara FCmexico-deportes

Más Noticias

Toluca vs Orlando City, IA predice al semifinalista de la Leagues Cup

El duelo en Los Ángeles enfrenta a dos escuadras con estilos opuestos, donde la ofensiva mexicana y la solidez estadounidense prometen un choque intenso

Toluca vs Orlando City, IA

Escorpión Dorado responde a Faitelson por burlarse de su pelea en el Supernova Strikers: “No fui de chillón”

El youtuber le recordó al periodista deportivo cuando fue agredido por Cuauhtémoc Blanco

Escorpión Dorado responde a Faitelson

México queda eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

El representativo nacional concluyó su participación luego de un duelo intenso en el estadio Howard J. Lamade

México queda eliminado de la

Julio César Chávez está “deshecho” tras la deportación del Junior a México, reveló Mauricio Sulaimán

El Registro Nacional de Detenciones inscribió al “Junior” y explicó que ingresó a un penal en Sonora

Julio César Chávez está “deshecho”

Canelo vs Crawford: qué número de pelea es entre México y EEUU por campeonato mundial y quién ha ganado más veces

El tapatío y el estadounidense se enfrentarán por el campeonato mundial indiscutido de las 168 libras el próximo 13 de septiembre

Canelo vs Crawford: qué número
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU presume entrega

Embajador de EEUU presume entrega de Julio César Chávez Jr. a México con fotografía y destaca cooperación binacional

Editorial reacciona a resolución del caso de Anabel Hernández y Televisa

Uno a uno, los cargos contra El Mayo Zambada que estarían fuera de su declaración de culpabilidad

EEUU amplía plazo para emitir sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero

Revelan primeras imágenes de la detención de Julio César Chávez Jr. en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado en Jalisco

Ninel Conde confiesa su top 3 para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Los Panchos anuncian concierto por Día del Adulto Mayor con invitada especial

Revelan supuestos detalles sobre la relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno: “El mandón es el novio”

DEPORTES

Toluca vs Orlando City, IA

Toluca vs Orlando City, IA predice al semifinalista de la Leagues Cup

Escorpión Dorado responde a Faitelson por burlarse de su pelea en el Supernova Strikers: “No fui de chillón”

México queda eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

Julio César Chávez está “deshecho” tras la deportación del Junior a México, reveló Mauricio Sulaimán

Canelo vs Crawford: qué número de pelea es entre México y EEUU por campeonato mundial y quién ha ganado más veces