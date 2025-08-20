Pachuca Femenil debuta con una goleada ante Chorrillo en la Concacaf W Champions Cup

Las Tuzas mostraron su poderío frente al conjunto centroamericano. (TW Pachuca Femenil)

Pachuca Femenil logró una victoria contundente con una goleada por 6-0 sobre Chorrillo de Panamá en su primer partido de la Concacaf W Champions Cup, disputado el martes 19 de agosto de 2025. El cuadro mexicano, actual campeón de la Liga MX Femenil, impuso su jerarquía en el Estadio Hidalgo y dejó patente la diferencia de plantillas y ritmo de competencia desde los minutos iniciales.

Las dirigidas por Óscar Torres salieron en busca del arco rival con intensidad. Durante los primeros minutos generaron constantes ocasiones y pusieron a prueba a la portera Sara Lozano, quien evitó la caída de su arco en varias ocasiones. La resistencia de la guardameta colombiana no fue suficiente ante la insistencia de las locales.

El primer gol llegó al minuto 19: Jocelyn Orejel aprovechó un rebote tras un tiro libre cobrado por Charlyn Corral y remató con la pierna derecha para inaugurar el marcador. La presión de las “Tuzas” se mantuvo y solo dos minutos después Natalia Mauleón amplió la ventaja tras un remate desde la frontal, estableciendo un 2-0 que reflejaba el dominio del conjunto mexicano.

Durante la primera mitad, Chorrillo intentó ordenarse defensivamente, pero no pudo generar oportunidades claras. El control de la media cancha por parte de Yirleidis Minota y Mauleón dificultó a las panameñas cualquier intención de salir jugando y alcanzar la portería de Esthefanny Barreras.

Natalia Mauleón se ha convertido en una de las referentes del equipo en el último año. (TW Pachuca Femenil)

Las Tuzas responden por el fútbol mexicano femenil

La segunda parte marcó una tónica similar. En el minuto 52, Paola García anotó el tercer tanto tras recibir un pase filtrado de Myra Delgadillo, quien aportó desequilibrio desde el costado izquierdo. El cuarto gol llegó al minuto 68 y fue obra de la delantera nigeriana Chinwendu Ihezuo, que remató de cabeza un centro al área, incrementando así la diferencia en favor de las mexicanas.

El cierre del partido estuvo protagonizado por Nina Nicosia, quien selló la goleada con un doblete. Su primer gol cayó al minuto 83, tras una asistencia de Selene Varela, y el segundo al minuto 86, luego de una jugada por izquierda en la que recibió el pase de Minota y definió de zurda sobre la arquera panameña. Milenio destacó que la argentina fue reconocida como la jugadora más valiosa de la noche tras su aporte en ataque.

El debut de las hidalguenses marcó la continuidad de éxitos para el equipo. (TW Pachuca Femenil)

Chorrillo, bajo la dirección técnica de Raiza Gutiérrez, buscó ajustar su parado táctico con distintos cambios en la línea defensiva y el mediocampo. Ingresaron Yamileth Palacio, Kayra Pérez, Shaday Mow y Anaí Robles en el segundo tiempo, pero no lograron alterar el curso del partido ni impedir la superioridad de las campeonas mexicanas.

La participación de Pachuca refuerza el momento del fútbol femenino mexicano y la proyección internacional de sus equipos representativos. La institución hidalguense aspira a mantener el paso en la competición y avanzar a la siguiente fase tras un debut que sembró expectativas y mostró la capacidad goleadora de su plantel.