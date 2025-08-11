Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

A tan solo 10 meses de que inicie la Copa Mundial 2026 —donde México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones—, el Estadio Azteca apresura los trabajos de remodelación, los cuales empezaron en mayo de 2024. El Coloso de Santa Úrsula es la sede que más cambios ha realizado para ser sede mundialista.

Además, la casa de la selección mexicana albergará el evento de inauguración del torneo de la FIFA, razón por la cual los empresarios han tenido que realizar una serie de modificaciones para cumplir con los requisitos internacionales.

En días recientes se filtraron nuevas imágenes que mostraron los cambios que se están realizaron en la zona de la tribuna, así como la reubicación de los palcos, zona importante que debe cumplir con los requisitos de la FIFA.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

A través de redes sociales se difundieron imágenes de cómo han avanzado las obras en la zona de la tribuna. Se puede apreciar que ya están delimitando los pasillos, asientos y escaleras en esta zona del estadio, según con las imágenes que compartió la cuenta @MXESTADIOS.

Además, se puede observar que la cancha sigue con montículos de tierra, pues aún no han concluido con la instalación del sistema de drenaje y el nuevo césped de la cancha.

La transformación del Estadio Azteca no solo implica una renovación arquitectónica, sino también un cambio de identidad que acompañará al recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el torneo, el estadio dejará de llamarse Azteca para adoptar el nombre de Estadio Ciudad de México, una medida que responde a las exigencias de la FIFA para proyectar una imagen neutral y global. Al concluir la justa deportiva, el inmueble será rebautizado como Estadio Banorte.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

En menos de un año, la Ciudad de México será el epicentro del fútbol mundial al albergar la inauguración del certamen, y el principal desafío para los responsables del proyecto es culminar las obras en el Coloso de Santa Úrsula a tiempo.

La remodelación del estadio, que es la sede habitual del club América y de la selección mexicana, ha sido la más extensa entre los recintos mexicanos seleccionados para el Mundial 2026. Esta transformación ha despertado una notable expectativa entre los aficionados, quienes han seguido de cerca cada avance a través de las redes sociales.

Así luce el Estadio Azteca a inicios de agosto (X / @MXESTADIOS)

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

La reapertura del inmueble está prevista para el 28 de marzo de 2026, según lo que compartió Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. La Copa Mundial México, Estados Unidos, Canadá se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.