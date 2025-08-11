México Deportes

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Las autoridades capitalinas ya fijaron una fecha límite para la inauguración de las nuevas instalaciones del estadio

Por Luz Coello

Guardar
Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

A tan solo 10 meses de que inicie la Copa Mundial 2026 —donde México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones—, el Estadio Azteca apresura los trabajos de remodelación, los cuales empezaron en mayo de 2024. El Coloso de Santa Úrsula es la sede que más cambios ha realizado para ser sede mundialista.

Además, la casa de la selección mexicana albergará el evento de inauguración del torneo de la FIFA, razón por la cual los empresarios han tenido que realizar una serie de modificaciones para cumplir con los requisitos internacionales.

En días recientes se filtraron nuevas imágenes que mostraron los cambios que se están realizaron en la zona de la tribuna, así como la reubicación de los palcos, zona importante que debe cumplir con los requisitos de la FIFA.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

A través de redes sociales se difundieron imágenes de cómo han avanzado las obras en la zona de la tribuna. Se puede apreciar que ya están delimitando los pasillos, asientos y escaleras en esta zona del estadio, según con las imágenes que compartió la cuenta @MXESTADIOS.

Además, se puede observar que la cancha sigue con montículos de tierra, pues aún no han concluido con la instalación del sistema de drenaje y el nuevo césped de la cancha.

La transformación del Estadio Azteca no solo implica una renovación arquitectónica, sino también un cambio de identidad que acompañará al recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el torneo, el estadio dejará de llamarse Azteca para adoptar el nombre de Estadio Ciudad de México, una medida que responde a las exigencias de la FIFA para proyectar una imagen neutral y global. Al concluir la justa deportiva, el inmueble será rebautizado como Estadio Banorte.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

En menos de un año, la Ciudad de México será el epicentro del fútbol mundial al albergar la inauguración del certamen, y el principal desafío para los responsables del proyecto es culminar las obras en el Coloso de Santa Úrsula a tiempo.

La remodelación del estadio, que es la sede habitual del club América y de la selección mexicana, ha sido la más extensa entre los recintos mexicanos seleccionados para el Mundial 2026. Esta transformación ha despertado una notable expectativa entre los aficionados, quienes han seguido de cerca cada avance a través de las redes sociales.

Así luce el Estadio Azteca
Así luce el Estadio Azteca a inicios de agosto (X / @MXESTADIOS)

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

La reapertura del inmueble está prevista para el 28 de marzo de 2026, según lo que compartió Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. La Copa Mundial México, Estados Unidos, Canadá se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Temas Relacionados

Estadio AztecaCopa Mundial 2026FIFACiudad de Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

El mejor futbolista en la historia de México abrirá su corazón para conocer a todos sus fanáticos de cara al Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados

Todos los partidos de este 11 de agosto 2025 en la MLB: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

La temporada de grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Todos los partidos de este

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

El arquero de Costa Rica recibió su primer gol en la Liga MX en su presentación en CU contra los Rayos del Necaxa

Pumas y Necaxa empatan en

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

La atleta se consagró como bicampeona al retener el oro en su categoría

Quién es Laura Burgos, la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Maestra secuestrada en Veracruz murió

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

Operación “Restitución”: aseguran 32 inmuebles en 12 municipios del Edomex

Domingo de terror: violencia sacude Sinaloa con 17 homicidios en un solo día

Ocho personas asesinadas en bar de Uriangato, Guanajuato: comando armado perpetró el ataque y fue grabado por cámaras

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: Mariana Botas es una de las finalistas para ser la líder de la semana

¿Será? Aldo de Nigris y Abelito aseguran que son los 2 habitantes más débiles de LCDLFM

Reportan nuevo arresto de Pee Wee en Texas por conducir en presunto estado de ebriedad

Cazzu asegura que la manutención de Nodal es insuficiente y expone que pasa poco tiempo con su hija: “Lo que se ve es lo que hay”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: arranca la prueba del líder con polémico sorteo

DEPORTES

Hugo Sánchez convivirá con aficionados

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis