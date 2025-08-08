Samuel García confirma duelo de repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey

A menos de un año para el silbatazo inicial, el Mundial 2026 ya se empieza a sentir cada vez más en el norte del país. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció con entusiasmo que Monterrey será sede de uno de los duelos de repechaje rumbo a la Copa del Mundo, sumándose así a los preparativos oficiales para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
El Estadio BBVA, el cual pasará a llamarse “Estadio de Monterrey” por reglas de la FIFA, será el escenario donde se disputará uno de los dos partidos que otorgarán las últimas plazas para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de Nuevo León, Samuel García compartió la noticia destacando el papel clave que jugará la ciudad en el torneo:
“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!"
Cabe recordar que, los partidos de repechaje se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, es decir, a menos de tres meses del arranque del torneo. En caso de empate, habrá tiempos extra y penales, según el reglamento de FIFA.
Hasta el momento, Nueva Caledonia (Oceanía) es la única selección confirmada en la repesca. El formato del repechaje mundialista contempla la participación de seis selecciones:
- 2 de Concacaf
- 1 de Conmebol
- 1 de África
- 1 de Asia
- 1 de Oceanía
Los conjuntos serán divididos en dos grupos de tres, con base en su ranking FIFA. Los dos peor clasificados se enfrentarán en una “semifinal”, y el ganador de ese duelo se medirá con la selección mejor posicionada para definir el boleto al Mundial.
De esta manera, además del duelo de repechaje, Monterrey recibirá cuatro partidos oficiales durante el Mundial:
- Dos encuentros del Grupo F
- Uno del Grupo A, donde jugarán dos rivales de la Selección Mexicana
- Y un partido de dieciseisavos de final, entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C
Monterrey continua sus preparativos y mejoras en la ciudad
Más allá del fútbol, Monterrey se prepara a nivel urbano. El gobernador Samuel García también presentó un plan integral de movilidad, con una inversión de 58 mil millones de pesos enfocada en mejorar la infraestructura vial, el transporte público y la inteligencia urbana.
“Estamos invirtiendo montos históricos para hacer en seis años lo que no hicimos en 40. Vamos a tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León”, aseguró García.