Samuel García confirma duelo de repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey

El ‘Gigante de acero’ también acogerá uno de los duelos de repesca para la justa mundialista. (Jovani Pérez)

A menos de un año para el silbatazo inicial, el Mundial 2026 ya se empieza a sentir cada vez más en el norte del país. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció con entusiasmo que Monterrey será sede de uno de los duelos de repechaje rumbo a la Copa del Mundo, sumándose así a los preparativos oficiales para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El Estadio BBVA, el cual pasará a llamarse “Estadio de Monterrey” por reglas de la FIFA, será el escenario donde se disputará uno de los dos partidos que otorgarán las últimas plazas para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Póster oficial de Monterrey para la Copa del Mundo 2026. (X/Monterey 26)

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de Nuevo León, Samuel García compartió la noticia destacando el papel clave que jugará la ciudad en el torneo:

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!"

Samuel García confirmó partido de repechaje en Monterrey. (Captura de pantalla, X/Samuel García)

Cabe recordar que, los partidos de repechaje se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, es decir, a menos de tres meses del arranque del torneo. En caso de empate, habrá tiempos extra y penales, según el reglamento de FIFA.

Hasta el momento, Nueva Caledonia (Oceanía) es la única selección confirmada en la repesca. El formato del repechaje mundialista contempla la participación de seis selecciones:

2 de Concacaf

1 de Conmebol

1 de África

1 de Asia

1 de Oceanía

Equipos ya clasificados para la Copa del Mundo 2026. (X/Copa del Mundo 2026)

Los conjuntos serán divididos en dos grupos de tres, con base en su ranking FIFA. Los dos peor clasificados se enfrentarán en una “semifinal”, y el ganador de ese duelo se medirá con la selección mejor posicionada para definir el boleto al Mundial.

De esta manera, además del duelo de repechaje, Monterrey recibirá cuatro partidos oficiales durante el Mundial:

Dos encuentros del Grupo F

Uno del Grupo A , donde jugarán dos rivales de la Selección Mexicana

Y un partido de dieciseisavos de final, entre el ganador del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C

Soccer Football - Monterrey starts preparations for its stadium to host the 2026 FIFA World Cup - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - May 20, 2025 An aerial view shows the Stadium BBVA today began the preparations to make it ready to host the2026 FIFA World Cup REUTERS/Daniel Becerril

Monterrey continua sus preparativos y mejoras en la ciudad

Más allá del fútbol, Monterrey se prepara a nivel urbano. El gobernador Samuel García también presentó un plan integral de movilidad, con una inversión de 58 mil millones de pesos enfocada en mejorar la infraestructura vial, el transporte público y la inteligencia urbana.

“Estamos invirtiendo montos históricos para hacer en seis años lo que no hicimos en 40. Vamos a tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León”, aseguró García.