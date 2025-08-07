México Deportes

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan los boletos para ver las peleas en el Palacio de los Deportes

El evento reunirá a diferentes creadores de contenido para protagonizar una noche llena de combates

Por César Márquez

Guardar
El Supernova Strikers se llevará
El Supernova Strikers se llevará a cabo el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes (Instagram | supernovaboxing)

Supernova Strickers Amigo será el evento que reunirá a creadores de contenido, celebridades y figuras del mundo del entretenimiento para protagonizar una velada llena de combates. Las funciones se llevarán a cabo el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde los asistentes no solo podrán disfrutar de los enfrentamientos, sino también de presentaciones musicales con artistas reconocidos.

Para poder lograr estas peleas, los organizadores, entre ellos el productor Miguel Ángel Fox, decidieron fusionar el boxeo con el espectáculo digital, unificando deporte, música y el universo de las redes sociales. Con esto, Supernova Strikers Amigo deja atrás el formato de peleas tradicionales y plantea una interacción directa entre disciplinas, consolidando un concepto donde el entretenimiento trasciende las fronteras convencionales.

Durante el evento también habrá
Durante el evento también habrá presentaciones musicales con artistas reconocidos (Instagram | supernovaboxing)

Cuánto cuestan los boletos para el Supernova Strickers

Los boletos para el evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas de Palacio de los Deportes. Sus costos van desde los 488 pesos los más económicos (Gradas E), hasta 7,320 pesos los más caros (Zona A1 a A6). Sin embargo, cabe mencionar que están limitados a 8 boletos por comprador.

Precios de los boletos para el Supernova Strickers

  • Zona A1 a A6 (cercanas al ring): $7,320 MXN
  • Zona de Pits 1 a 4: $3,050 MXN
  • Gradas B: $2,160 MXN
  • Gradas C: $1,220 MXN
  • Gradas D: $976 MXN
  • Gradas E (más altas): $488 MXN

Asimismo, Supernova Strikers Amigo también se podrá ver en salas de cine, al ofrecer una experiencia colectiva que conecta de manera inédita con los fanáticos, ya que Cinépolis transmitirá el evento en vivo desde sus pantallas.

Gala Montes vs Alana Flores,
Gala Montes vs Alana Flores, muy pronto (captura de pantalla)

Qué peleas habrá en el Supernova Strickers

Durante la noche se enfrentarán personalidades con gran presencia en el mundo digital y del espectáculo, destacando la pelea estelar entre Escorpión Dorado, apodado el “Dios del Internet”, y Franco Escamilla, conocido como el “Rey del Stand-Up”. Además, la experimentada Alana Flores se medirá con la actriz y cantante Gala Montes, en un choque que resalta la valentía y el talento de las figuras femeninas en este formato.

  1. Alana Flores vs Gala Montes
  2. Franco Escamilla vs Escorpión Dorado (que apostó $50 mil pesos a favor del vencedor)
  3. Westcol vs Mario Bautista
  4. Mercedes Roa vs Milica
  5. Luis “Pride” vs Shelao

Mientras que en el apartado musical, el evento contará con la presencia de distintas celebridades como María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros, Christian Nodal y Óscar Maydon

Temas Relacionados

Supernova StrickersSupernova Strickers 2025BoxeoInfluencersEventos deportivosEventos de entretenimeintoPalacio de los Deportes

Más Noticias

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

El atleta de 21 años ya consiguió triunfos históricos en su disciplina

De dónde es Osmar Olvera:

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

El delantero mexicano se continúa preparando para disputar su segunda campaña con el conjunto italiano

Histórico entrenador italiano cuestiona el

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

El cuadro universitario inició ganando el encuentro pero con una enorme actuación de Luis Suárez le dio la vuelta al partido

Pumas pierde con el Inter

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

El equipo de André Jardine todavía tiene la posibilidad de empatar en unidades al último equipo clasificado de la Liga MX

Leagues Cup: por qué América

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso

El oriundo de Sonora tendrá una nueva etapa en su carrera profesional luego de dejar al Canelo Team en semanas pasadas

Óscar Valdez regresa al ring
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Alfa”, objetivo

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

Tráfico de drogas y hasta explotación de migrantes: los negocios del Cártel del Noreste que EEUU señala

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito sale corriendo del baño para cumplir con la prueba semanal la tarde de hoy 6 de agosto

Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

La Hora de la Desaparición: esta es la clasificación de la película de terror recién estrenada en salas de México

Survivor México: quién gana la recompensa hoy 6 de agosto

DEPORTES

De dónde es Osmar Olvera:

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Gabriel Milito, técnico de Chivas, confirma alineación para su partido de Leagues Cup