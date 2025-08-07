Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan los boletos para ver las peleas en el Palacio de los Deportes

El Supernova Strikers se llevará a cabo el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes (Instagram | supernovaboxing)

Supernova Strickers Amigo será el evento que reunirá a creadores de contenido, celebridades y figuras del mundo del entretenimiento para protagonizar una velada llena de combates. Las funciones se llevarán a cabo el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde los asistentes no solo podrán disfrutar de los enfrentamientos, sino también de presentaciones musicales con artistas reconocidos.

Para poder lograr estas peleas, los organizadores, entre ellos el productor Miguel Ángel Fox, decidieron fusionar el boxeo con el espectáculo digital, unificando deporte, música y el universo de las redes sociales. Con esto, Supernova Strikers Amigo deja atrás el formato de peleas tradicionales y plantea una interacción directa entre disciplinas, consolidando un concepto donde el entretenimiento trasciende las fronteras convencionales.

Durante el evento también habrá presentaciones musicales con artistas reconocidos (Instagram | supernovaboxing)

Cuánto cuestan los boletos para el Supernova Strickers

Los boletos para el evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas de Palacio de los Deportes. Sus costos van desde los 488 pesos los más económicos (Gradas E), hasta 7,320 pesos los más caros (Zona A1 a A6). Sin embargo, cabe mencionar que están limitados a 8 boletos por comprador.

Precios de los boletos para el Supernova Strickers

Zona A1 a A6 (cercanas al ring): $7,320 MXN

Zona de Pits 1 a 4: $3,050 MXN

Gradas B: $2,160 MXN

Gradas C: $1,220 MXN

Gradas D: $976 MXN

Gradas E (más altas): $488 MXN

Asimismo, Supernova Strikers Amigo también se podrá ver en salas de cine, al ofrecer una experiencia colectiva que conecta de manera inédita con los fanáticos, ya que Cinépolis transmitirá el evento en vivo desde sus pantallas.

Gala Montes vs Alana Flores, muy pronto (captura de pantalla)

Qué peleas habrá en el Supernova Strickers

Durante la noche se enfrentarán personalidades con gran presencia en el mundo digital y del espectáculo, destacando la pelea estelar entre Escorpión Dorado, apodado el “Dios del Internet”, y Franco Escamilla, conocido como el “Rey del Stand-Up”. Además, la experimentada Alana Flores se medirá con la actriz y cantante Gala Montes, en un choque que resalta la valentía y el talento de las figuras femeninas en este formato.

Alana Flores vs Gala Montes Franco Escamilla vs Escorpión Dorado (que apostó $50 mil pesos a favor del vencedor) Westcol vs Mario Bautista Mercedes Roa vs Milica Luis “Pride” vs Shelao

Mientras que en el apartado musical, el evento contará con la presencia de distintas celebridades como María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros, Christian Nodal y Óscar Maydon