Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

El equipo de André Jardine todavía tiene la posibilidad de empatar en unidades al último equipo clasificado de la Liga MX

Por Israel Aguilar Esquivel

El Club América quedó fuera
El Club América quedó fuera de la Leagues Cup (Troy Taormina-Imagn Images)

Los equipos participantes de la Leagues Cup ya disputan la última jornada y el destino está dictado para la mayoría. Una de las más grandes sorpresas fue la eliminación del Club América, incluso antes de disputar su último partido y cuando tenía la posibilidad de empatar la estadística de puntos del último equipo de la Liga MX clasificado hasta el momento.

En el primer día de acciones de la última jornada de la Leagues Cup, el Club de Futbol Pachuca, así como el Puebla obtuvieron victorias cruciales en sus encuentros y sentenciaron el destino del cuadro dirigido por André Jardine. Tras la combinación de resultados, el cuadro azulcrema obtuvo su tercera eliminación consecutiva del certamen.

Con ello, el equipo de Coapa se sumó a la lista de los fracasos más notorios en el torneo binacional. A pesar de su destacada plantilla, las Águilas, así como Rayados, Guadalajara y Cruz Azul quedaron fuera del certamen, incluso antes de haber acudido a su tercer encuentro programado en la primera fase.

André Jardine no ha podido
André Jardine no ha podido trascender en Leagues Cup (REUTERS/Henry Romero)

Por qué América fue eliminado de Leagues Cup antes de disputar su último partido de la primera ronda

Después de su última victoria en penales, y sumado al punto que obtuvieron en la primera jornada, las Águilas esperaban que una combinación de resultados, junto con una victoria contundente ante Portland Timbers, los catapultara al grupo de los cuatro equipos mexicanos clasificados a cuartos de final.

Una victoria en su último encuentro los hubiera hecho sumar las mismas unidades que el tercer y cuarto lugar de la tabla, es decir los Tigres de la UANL y Puebla, con seis puntos. No obstante, el criterio de desempate del certamen no les favorece.

A diferencia de otros torneos, donde el criterio de desempate es la diferencia de goles, en la Leagues Cup el parámetro que se toma en cuenta es la cantidad de victorias obtenidas en tiempo regular. Al momento, el América no ha obtenido ninguna victoria en tiempo regular y, por el contrario, Tigres y Puebla han ganado sus dos partidos en los 90 minutos.

Toluca ya clasificó a cuartos
Toluca ya clasificó a cuartos de final (Mark Smith-Imagn Images)

Cabe recordar que el torneo otorga 3 unidades a los equipos que ganen en 90 minutos. Por el contrario, si el empate prevalece en el tiempo regular, cada uno de los cuadros se lleva un punto y se otorga uno más al vencedor en una tanda de penales.

Al momento, Toluca ya aseguró su lugar en la ronda de cuartos de final, al igual que Pachuca. En tanto, de entre Tigres, Puebla, Pumas y Juárez saldrán los últimos dos calificados.

