Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Aug 6, 2025; Fort Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF forward Tadeo Allende (21) and Pumas UNAM defender Alvaro Angulo (77) jump for a header during the first half of a Leagues Cup group stage match at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Efraín Juárez encaró la derrota de Pumas contra Inter de Miami en la Leagues Cup, pero antes de compartir su análisis del partido, reveló que uno de sus jugadores fue amenazado de muerte. En la conferencia de prensa al término del encuentro compartió esta situación delicada.

El entrenador del club Universidad Nacional lamentó los mensajes que recibió uno de sus jugadores, por lo que pidió prestar atención a este tipo de situaciones que afectan emocionalmente a los futbolistas y que pueden desestabilizar al equipo.

Y es que, según con lo que explicó Efraín Juárez, esta situación ocurrió la mañana de este miércoles 6 de agosto, a horas de que se enfrentaran al Inter en el último partido de la fase general del torneo de MLS y Liga MX.

Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte, reveló Efraín Juárez

De acuerdo con lo que reveló el entrenador de Pumas ante la prensa, Álvaro Angulo recibió mensajes de amenaza de muerte, aunque se deslindó de las razones por las que pasó, adelantó que podría deberse a la polémica que sostiene con Independiente y sus acusaciones de faltas de pago.

“Hoy en la mañana, un jugador mío —que jugaba en tu país (Argentina) y jugaba en Independiente—, Álvaro, y esto lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal, recibió amenazas de muerte hoy en la mañana a su correo y a su teléfono" , precisó.

Juárez lamentó esta situación, ya que fue difícil para el colombiano así como para el equipo. “Hay que estar atentos a esas circunstancias, no sé de dónde, suele indicar que vienen de allá (Argentina). Tenemos una investigación interna en el club”, precisó.

Pumas ya investiga las amenazas contra Álvaro Angulo (X/ @PumasMX)

En cuanto a las acciones que tomará la directiva, el estratega precisó que ya iniciaron una investigación para apoyar a Angulo ante esta situación.

“Hoy el chico hace su esfuerzo como un gran profesional, pero esas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas porque tampoco es fácil digerir. Imagínate, que te despiertas con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia para esas circunstancias, estamos haciendo una investigación”, finalizó.

Álvaro Angulo acusa a Independiente y desata polémica contractual

El conflicto entre Álvaro Angulo e Independiente escaló en las últimas horas, luego de que el lateral colombiano —ya instalado en el fútbol mexicano— lanzara críticas directas a la conducción del club argentino en una entrevista con la señal ESPN de su país.

El futbolista sostuvo que la entidad no cumplió con el pago de dos cuotas pactadas para marzo y junio, correspondientes a la prima por la venta de su pase. “Yo llego libre y al firmar, Independiente tenía que pagarme una prima porque yo les estaba vendiendo mi pase. Quiero aclarar que les vendí el 85% de mi pase y no el 50%, como se dijo. Yo miraba que estaban entrando muchos pases al club y les dije que si tenían plata para comprar, se pusieran al día conmigo; porque no me habían pagado las dos cuotas pendientes que tenían que abonarme en marzo y en junio. Nunca pedí un aumento de salario, solo pedí que se pusieran al día”, explicó el jugador en la entrevista.

El futbolista sostuvo que la entidad no cumplió con el pago de dos cuotas pactadas para marzo y junio (crédito Independiente)

La repercusión de estas declaraciones en redes sociales forzó a la dirigencia de Independiente a emitir un comunicado oficial en el que se adjuntó el contrato firmado el 10 de julio de 2025. En ese documento, la institución aseguró que, tras el pago de USD 35 mil, no existía deuda alguna con el defensor. Además, se detalló que la transferencia al club mexicano se concretó por USD 1.5 millones y el pase de Ignacio Pussetto.

En el comunicado, la Comisión Directiva argumentó que la salida de Angulo se produjo luego de que el jugador manifestara su interés en emigrar tras recibir una oferta directa de Pumas, mientras el equipo disputaba instancias decisivas del Torneo Apertura. “Aclaramos que a esa fecha no se le adeudaba suma alguna al jugador y además, se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25”, precisó el club.