Jorge Campos enaltece a Keylor Navas por firmar con Pumas: “Es lo que necesitaban”

Jorge Campos aplaudió la llegada de Keylor Navas con Pumas (X/Pumas)

Keylor Navas rompió el mercado de fichajes de la Liga MX al firmar con Pumas, el arquero costarricense arribó al club Universidad Nacional y se convirtió en una de las contrataciones históricas del conjunto auriazul. Tanto la afición como los analistas deportivos reconocieron el trabajo de la directiva para firmar al mejor arquero de Concacaf.

Jorge Campos, histórico portero de Pumas, se animó a compartir sus impresiones de la llegada de Keylor Navas al club. Durante su participación en Los Protagonistas de Azteca Deportes, el Inmortal aplaudió la llegada del costarricense.

Desde la perspectiva de Campos, la contratación de Navas es de las mejores que ha hecho el equipo del Pedregal, por ello argumentó que es algo que necesitaba el equipo, pues desde hace tiempo requería de una figura en la cancha.

Jorge Campos, portero histórico de Pumas, aplaudió el fichaje de Navas con los universitarios para este Apertura 2025. (Crédito: TikTok/ aztecadeportes)

¿Qué dijo Jorge Campos de Keylor Navas?

Cuando cuestionaron al Brody su opinión sobre el debut de Keylor Navas con Pumas, el ex portero aseguró que esta es la mejor contratación del club, así que enalteció la carrera del campeón con el Real Madrid.

“La defensa ya vi que la maneja muy bien. No le metieron gol. Keylor, la mejor contratación de los últimos tiempos de Pumas. Era Ángel Correa, ahora es Keylor”, explicó.

Cuando Antonio Rosique le preguntó a Jorge Campos qué habilidades destacaba de Navas y lo que aportará al conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campos lo calificó de la siguiente manera: “Es un portero muy completo, muy sobrio”.

Campos lo calificó de la siguiente manera: “Es un portero muy completo, muy sobrio” (REUTERS/Henry Romero)

Además, agregó que su trayectoria en el futbol europeo será de gran valor para el club y la plantilla. Por ello insistió que es algo que necesitaba el equipo, pues describió que no es fácil tener un contrato con Pumas.

“Es un portero muy práctico, es elegante y la verdad, lo que hizo, como muchos saben, los equipos que estuve en Europa, no cualquier portero lo tiene, no cualquier portero tiene sus campeonatos. Ahora, llegó a uno de los mejores equipos de México, no es fácil llegar a Pumas”, argumentó.

Por último, consideró que Pumas sí puede pelear por un título esta temporada, aceptó la necesidad que tiene el club con la afición por los años que han pasado sin un título.

Jorge Campos consideró que Pumas sí puede pelear por un título esta temporada (Luz Coello/ Infobae México)

“Tenemos mucho tiempo que no lo hemos ganado, pero creo que acaba de llegar un líder atrás. Es lo que necesitaba Pumas, tener un líder atrás y creo que lo han logrado. Qué buena visión de haber traído a Navas y yo creo que lo va a hacer muy bien”, finalizó.