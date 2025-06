Martinoli revela que TUDN “les robó” a un exfutbolista para convertirlo en comentarista deportivo (Instagram/ @cmartinolimx)

La pelea por el rating entre TUDN y TV Azteca sigue vigente, con la reciente innovación de Christian Martinoli y Luis García de narrar partidos en YouTube, para su programa Farsantes con Gloria, generó toda una conversación en redes sociales y también una crítica al tipo de contenidos que consume la afición.

Pero, en medio del éxito que tuvieron en internet, Martinoli reveló la manera en la que TUDN ha estado imitando a Azteca Deportes y les ha copiando parte de su estilo, incluso, confesó que les “robaron” a un exfutbolista que se convirtió en comentarista deportivo de la cadena de Chapultepec.

En una charla para el podcast del hijo de José Ramón Fernández, Así de Boolas, Christian Martinoli se sinceró sobre cómo se maneja la industria de la televisión deportiva, y cómo las ideas pueden ser imitadas para competir.

¿Qué exfutbolista “robó” TUDN a TV Azteca y lo convirtió en comentarista?

Según con lo que compartió Martinoli, hace tiempo pensó que sería buena idea sumar al equipo del Ajusco a Cuauhtémoc Blanco, pues mantiene buena relación con Luis García, Jorge Campos y Zague. Además, su perfil podría haber sumado humor a las transmisiones y emisiones de Los Protagonistas.

Sin embargo, el productor en jefe descartó la idea y poco después dejó la empresa. Con el paso del tiempo, Martinoli descubrió que esta persona se fue a TUDN, pero, no solo eso, sino que se llevó la idea que el mismo cronista le propuso.

“El güey que está manejando hoy Televisa trabajaba en TV Azteca, a ese güey le dije hace un año: ‘Si le quieres dar una vuelta a este desm***re y echar más desm***re, tráete a Cuauhtémoc Blanco", explicó.

Pese a que parecía ser una gran idea para el rating de la televisora del Ajusco, esta persona —cuya identidad es desconocida— no aceptó la propuesta, así que llegó a proponerla en TUDN y el Cuauh participó en la transmisión de la final en la que América se convirtió en tricampeón.

“Yo con Cuauhtémoc tengo una relación normal, no somos cuates, pero, lo saludo y es muy amable conmigo. Se la lleva muy bien con Luis y Zague y se lleva super bien con Jorge", precisó Martinoli.

Esto dijo Martinoli a Faitelson por “no hacer periodismo”

Durante su programa Farsantes con gloria, Martinoli explicó que su narración es por entretenimiento, según describió un “servicio” a sus seguidores. “Esto es de a grapa, un servicio que le damos a nuestro público, porque nos venimos a divertir, Doctor. Lo que no entienden es que esto no es periodismo, esto es divertimento”, sentenció.

Pero, bajo esa narrativa, Martinoli aseguró que el día que quiera hacer contenido periodístico le dará una gran lección a sus críticos, por ello, señaló que ese día se “meará” en ellos.

“Porque el día que yo quiera hacer periodismo también los meo, pero, no tengo ganas, es la p***che ventaja que les damos a estos eruditos. Nosotros no hacemos periodismo, no hacemos periodismo”, sentenció.