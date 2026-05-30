Exjugador de EEUU apaga la ilusión de México y Estados Unidos en Mundial 2026: “Ninguno tiene equipo para competir”

El exjugador habló de las posibilidades reales de México y Estados Unidos, además de opinar sobre la convocatoria estadounidense.

A menos de dos semanas de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, continúan los análisis sobre las posibilidades de las selecciones anfitrionas. Uno de los que compartió su punto de vista fue el exfutbolista estadounidense Marcelo Balboa, quien consideró que tanto México como Estados Unidos tendrán dificultades para competir por el título, a pesar de la ventaja que representa disputar el torneo en casa.

El exdefensor, que participó en tres Copas del Mundo con el conjunto de las Barras y las Estrellas, fue directo al hablar sobre las aspiraciones de ambos equipos. Para Balboa, ni el Tricolor ni Estados Unidos cuentan actualmente con ese futbolista capaz de inclinar por sí solo el rumbo de un encuentro decisivo.

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Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ghana - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - May 22, 2026 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Henry Romero

“Para decir que México o Estados Unidos pueden ganar un mundial, van a tener que correr con mucha suerte. No tenemos ese jugador que te puede cambiar un partido”, afirmó.

El exseleccionado puso como ejemplo a las recientes campeonas del mundo, selecciones que han contado con figuras determinantes en los momentos más importantes de la competencia. Aunque reconoció el talento de Christian Pulisic, considera que todavía existe una diferencia respecto a las grandes potencias internacionales.

“Tenemos Christian Pullisic, pero mira, los últimos campeones del mundo tienen ese jugador especial”, explicó.

26 de mayo de 2026; Nueva York, Nueva York, EE.UU.; Christian Pulisic camina por el escenario durante la presentación de la lista de la selección masculina de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en The Rooftop at Pier 17. Crédito obligatorio: Pamela Smith-Imagn Images

Pese a sus reservas sobre las posibilidades de alcanzar el campeonato, Balboa no descartó que ambos equipos puedan firmar una actuación destacada. A su juicio, el apoyo de la afición y la localía podrían convertirse en factores importantes para avanzar varias rondas dentro del certamen.

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“Estados Unidos es un equipo que, si se unen y juegan como grupo, puede ser un equipo peligroso. Lo mismo con México, pero para decir que México o Estados Unidos tiene para ganar un mundial, mira, nunca sabes lo que va a pasar, pero muy difícil; muy complicado que esos dos países ganen un mundial en este torneo”, señaló.

Además de analizar las posibilidades de los anfitriones, Balboa también opinó sobre la convocatoria de Estados Unidos. En particular, respaldó la inclusión de Alejandro Zendejas y aseguró que era una decisión lógica por las características del jugador.

May 26, 2026; New York, New York, USA; Alejandro Zendejas holds up his jersey during the United States men's national team roster reveal for the 2026 FIFA World Cup at The Rooftop at Pier 17. Mandatory Credit: Pamela Smith-Imagn Images

“Es un buen jugador, está jugando muy bien en Liga MX, un jugador que te puede cambiar un partido. Para mí fue una decisión justa”, comentó.

El exdefensor destacó que Zendejas posee recursos técnicos para resolver encuentros cerrados, especialmente cuando los rivales optan por planteamientos defensivos. Asimismo, elogió su capacidad para desenvolverse en espacios reducidos y su aporte en acciones a balón parado.

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ARCHIVO - Mauricio Pochettino, el técnico de Estados Unidos, charla con el volante Diego Luna (10) durante la final de la Copa Oro contra México, el 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Finalmente, Balboa reconoció que la ausencia de Diego Luna no le generó sorpresa, ya que consideró que la competencia por un lugar en la lista final era muy alta. En su análisis, Estados Unidos cuenta con una plantilla capaz de competir, aunque todavía lejos del nivel necesario para aspirar seriamente a levantar el trofeo mundialista en 2026.