Fuerza Guerrera prepara su adiós en la Arena CDMX con boletos económicos para todo el barrio: “Me quiero ir contento, no llorando”

El veterano luchador mexicano ofrecerá una emotiva lucha de tercias como cierre de una carrera de medio siglo, con boletos desde $126 pesos para que “todo el barrio” lo acompañe. (Ilustración: Jesús Aviles)

La lucha libre mexicana vivirá un momento histórico el próximo 28 de septiembre, cuando uno de sus máximos referentes, Fuerza Guerrera, dispute su última batalla en el cuadrilátero. Será en la Arena CDMX donde el “Mosco de la Merced” se despida formalmente de los encordados, tras más de 47 años de carrera profesional.

A sus 71 años, el legendario rudo ha decidido poner punto final a su trayectoria con un evento bautizado como “La Última Caída”, en el que compartirá lona con Diamante Azul y El Solitario para enfrentar a Blue Demon Jr., Tinieblas y un rival aún por anunciar. El cartel promete emociones fuertes, nostalgia y la presencia de generaciones enteras que crecieron viendo al enmascarado desfilar por las principales arenas de México y el mundo.

Cartel oficial de la lucha de despedida de Fuerza Guerrera

“Como satisfacción te puedo decir que ser una persona pública, tener fama, es ser reconocido deportivamente en muchos ámbitos del planeta, pues ha sido muy agradable”, comentó Fuerza Guerrera en entrevista exclusiva con Infobae México.

“En el tema deportivo y personalmente te puedo decir que la lucha libre me ha servido de manera personal para ser más entregado, más responsable, más puntual en mis compromisos y sobre todo ser un nombre de palabra”.

El histórico rudo del barrio de La Merced pondrá fin a su carrera con una función especial que promete ser inolvidable para los fans de la lucha libre. (Ilustración: Jesús Aviles)

Aunque su personaje nació oficialmente hace 47 años, el luchador capitalino reveló que en realidad su camino comenzó años antes, en funciones locales, sin máscara ni reconocimiento.

“Realmente como luchador estoy cumpliendo más de un poquito más de 50 años, como luchador profesional. Antes de ser Fuerza Guerrera empecé a trabajar en las arenas chiquitas, en las fiestas de barrio, de iglesia, donde se hacen las que llamamos ‘moleras’. Entonces, ahí me aventé 2 años sin ser nadie, sin ser reconocido como tal”, relató.

La Última Caída: un evento que estará al alcance de todos

El 28 de septiembre marcará el cierre de una era en la lucha libre mexicana. Fuerza Guerrera, el Mosco de la Merced, se despedirá con honores y con la frente en alto. (Captura de pantalla)

Fiel a sus raíces y a su gente, Fuerza Guerrera aseguró que su función de retiro estará pensada para el público popular. Los boletos ya están a la venta con precios que van desde los $126 hasta los $3,128 pesos, permitiendo que los fanáticos de todas las clases sociales puedan ser parte de este homenaje.

“Hay mucha afición de lucha libre que a veces si no tiene para pagar un boleto. Ahora en una función grande va a poder asistir todo el barrio, toda la gente que quiera estar conmigo. Entonces, eso tiene un valor especial”, señaló. “Además yo creo que Fuerza Guerrera merece un lugar especial para retirarse”.

De la Merced para todo el mundo

Fuerza Guerrera es parte de la historia viva de la lucha libre mexicana. Uno de sus momentos más importantes fue su participación en el evento When Worlds Collide en 1994, como parte del equipo rudo junto a Psicosis y Madonna’s Boyfriend enfrentando a Rey Mysterio, Heavy Metal y Latin Lover, en uno de los combates que marcaron el inicio del boom de la lucha libre mexicana en EE.UU.

“Yo tengo que decirlo y así lo dice la historia, que Fuerza Guerrera ha estado en las mejores arenas del mundo, en los mejores eventos del mundo. Entonces, yo fui como de los pioneros mexicanos con poco peso, porque antes estuvieron como Gran Goliat, Mil Máscaras, Raúl Reyes, Raúl Mata… Me siento muy bendecido de haber sido de los pioneros que estuvieron ahí en ese tipo de eventos”.

En la misma entrevista, el enmascarado criticó duramente el rumbo actual de algunas empresas, específicamente Triple A, por lo ocurrido en la pasada Triplemanía Regia.

“Desgraciadamente ahora que llegó la Triple A Monterrey tiraron todo a la basura… Volvieron a hacer todas las payasadas que hacían antes. No solo lo digo yo, lo dice todo el mundo”, sentenció. “Así como todo el mundo alabó esa función de Worlds Collide, que los compañeros mexicanos y los americanos se entregaron al 100% haciendo lucha mexicana sin intervenciones, sin payasadas y fue un éxito”.

El Legado de Fuerza Guerrera

Fuerza Guerrera junto a su hijos: Hija de Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera. (Especial)

Además de su propio legado, Fuerza Guerrera también se siente orgulloso de la carrera de su hijo, Juventud Guerrera, y de su hija, quien también ha seguido los pasos familiares en el cuadrilátero.

“Juventud Guerrero ha sido un referente a nivel mundial, no solo nacional, él siempre me lo hace ver. Y eso es cierto, estoy muy orgulloso, estoy muy contento de lo que él ha hecho, de lo que él ha logrado, porque además lo ha hecho solo”, expresó.

El Mosco de la Merced asegura que su hija tendrá una gran carrera en el pancracio deportivo. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

En cuanto a su hija, reconoció el esfuerzo y evolución que ha tenido pese a las críticas recibidas.

“Mucha gente la critica porque es bonita, pero a ella le va muy bien y de lo cual me siento también muy orgulloso, que haya retomado su carrera. Yo me senté con ella a decirle, ‘A ver, aquí, payasadas, no. Aprende, esfuérzate, ten aire, ten conocimientos’. Y poco a poco lo he ido logrando. Ya no es la chamaquita que se subía por a brincotear y hacer payasadas arriba del ring, ahora se sube a luchar y tiene el talento para enfrentar a cualquiera”.

Aunque su retiro es inminente, Fuerza Guerrera confesó con entusiasmo que, de tener 40 años nuevamente, le encantaría medirse contra algunos de los nombres más reconocidos de la lucha libre estadounidense actual.

Fuerza Guerrera posa junto a la ahora estrella de la WWE, Penta Zero Miedo. (Especial)

“Yo creo que podría enfrentarme desde un John Cena hasta un Chad Gable, incluso un Dominik Mysterio, y por qué no decirlo, ahorita todos los que están triunfando en Estados Unidos como Penta Zero Miedo, que aquí lo tuvimos de rival muchos años”.

El 28 de septiembre marcará el cierre de una era en la lucha libre mexicana. Fuerza Guerrera, el Mosco de la Merced, se despedirá con honores y con la frente en alto, sabiendo que deja tras de sí un legado imborrable en la historia del pancracio nacional..