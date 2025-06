México vs Costa Rica: la IA responde quién es el mejor portero Memo Ochoa o Keylor Navas

Pachuca vs Real Madrid: así le ha ido a los equipos mexicanos frente al cuadro merengue El equipo hidalguense tiene la obligación de sacar el resultado para continuar con su participación en el Mundial de Clubes 2025

“¡Qué no jodan!” Así reaccionó Jorge Pietrasanta sobre la transmisión de Martinoli y el Dr. García en YouTube El periodista no se guardó nada luego de que TV Azteca anunciara que no transmitirá los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro