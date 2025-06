Gallero listo para defender su máscara en el 66 Aniversario de la Arena Coliseo: “Voy a morir en la raya”

En vísperas del aniversario, el gladiador lanza un desafío directo: “No vengo a jugar, quiero ser el máximo ganador y demostrar de qué estoy hecho”. (Cortesía CMLL)

A tan solo días de celebrarse el 66° Aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara, uno de los eventos más importantes del año en la lucha libre tapatía, el gladiador Gallero se declara listo para el combate de apuestas donde pondrá en juego su máscara y su legado.

Originario de León, Guanajuato, Gallero llega al magno evento con un solo objetivo: hacer historia en el CMLL, y lo quiere hacer en uno de los recintos más emblemáticos de México. “Cuando llegué a las filas de la Arena Coliseo de Guadalajara llegué con un solo objetivo: hacer historia en el CMLL, y hoy tengo la oportunidad de encabezar un cartel en una de las arenas que ha sido semillero durante tantos años para la lucha libre mexicana”, declaró.

Gallero reconoce la dimensión del compromiso que está por enfrentar. Sabe que no solo se trata de un combate más, sino de la defensa de lo más valioso para un luchador: su identidad. “Mi máscara es lo más valioso, es mi vida entera y por lo que estoy aquí. En esa máscara hay sueños, sangre, lágrimas y muchas personas detrás que han confiado en mí. Con orgullo la porto y la defenderé con uñas y dientes”, sentenció.

(Cortesía CMLL)

Con la guía del legendario Daniel López “El Satánico”, Gallero ha afinado su técnica y forma física, entrenando día a día para enfrentar este reto. Aunque reconoce que los nervios están presentes, considera que la presión del aniversario será su motor. “Confío en transformar esa presión en ventaja gracias al apoyo de mi afición y mi arduo entrenamiento”, comentó.

En cuanto a sus rivales, Gallero no escatimó en reconocer la calidad de los siete gladiadores que completarán esta lucha de apuestas múltiple. “Son luchadores muy completos, tienen técnica, rudeza y personalidad. No por nada han estado vigentes tantos años”, aseguró. Sin embargo, su juventud y determinación lo hacen sentirse un paso adelante: “Mermar a mis rivales poco a poco, voy por uno en específico, pero si alguien se cruza lo voy a acabar. No vengo a jugar ni a buscar la salida rápidamente, vengo a acabar a quien se ponga en frente y demostrar de qué está hecho Gallero”.

(Cortesía CMLL)

Sobre la posibilidad de caer en esta histórica función, fue tajante: “Sería muy inesperado para mí, no me visualizo sin máscara y voy a morir en la raya defendiéndola”.

Gallero cerró con una invitación a los aficionados: “Los espero en la celebración del 66 Aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara. Una máscara caerá y no será la mía. Vamos a darlo todo y será una lucha memorable para toda la afición tapatía y que nos ve desde sus hogares”.

Y para sus oponentes, lanzó un último mensaje: “A cualquiera de los 7 los reto a venir por mí, no vengo a jugar. Quiero ser el máximo ganador”.