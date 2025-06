Resultados completos de AEW Grand Slam 2025 en la Arena México: todas las luchas y sorpresas

La Arena México fue testigo de un histórico evento donde Místico brilló ante Maxwell Jacob Friedman, Mercedes Moné destronó a Zeuxis y Will Ospreay encabezó una lucha estelar de alto calibre. (Jesús Beltrán / Infobae México)

La noche del 18 de junio de 2025 quedó marcada como histórica para la lucha libre internacional con la realización de AEW Grand Slam México 2025 desde la mítica Arena México. La alianza entre All Elite Wrestling (AEW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ofreció un cartel repleto de estrellas, duelos esperados y resultados que provocaron ovaciones, lágrimas y pasión desbordada entre los casi 22 mil asistentes en el coloso de la Colonia Doctores.

Global Wars México abre con empate entre Titán y Nick Wayne

La función inició con un combate técnico de gran nivel protagonizado por el jalisciense Titán y el joven estadounidense Nick Wayne. Pese a la diferencia de estilos, ambos gladiadores ofrecieron una lucha dinámica que culminó en un empate, pero con la ovación del público completamente inclinada hacia Titán. Su entrega le valió aplausos de pie y una merecida lluvia de reconocimiento.

Thunder Rosa debuta en la Arena México con victoria

El segundo encuentro fue una fiesta femenina encabezada por Thunder Rosa, quien debutó en la Arena México haciendo pareja con Persephone. Enfrentaron a Athenea y Red Velvet. Rosa fue ampliamente ovacionada desde su entrada y culminó su actuación aplicando un suplex desde la tercera cuerda sobre Red Velvet, logrando la cuenta de tres y la victoria.

Hangman Page en español: “Gracias por recibirnos en su casa esta noche”

Antes del combate oficial de AEW, Hangman Adam Page se presentó para ofrecer un discurso en español que conmovió a la audiencia:

“Hola, mi nombre es Hangman y quiero decir lo siento por mi español porque no es el mejor. Pero es mucho mejor que el de muchos gringos así que lo intentaré… Gracias por esta colaboración entre AEW y CMLL, porque cuando trabajamos juntos podemos cambiar el mundo”, expresó.

“Lamento no tener una lucha esta noche… pero nadie dijo nada sobre después del combate de Moxley. Así que después de eso le voy a partir su madre”, remató entre aplausos.

Combate de seis contra seis: Atlantis lidera la victoria

En un combate de exhibición con estrellas de ambos lados, Atlantis fue el líder del equipo ganador, integrado por Bandido, Templario, Adam Cole, Brody King y Daniel García, quienes derrotaron a un combinado de Hechicero, Protosfita, FTR y Josh Alexander.

Kazuchika Okada vence a Mark Briscoe

El campeón continental de AEW, Kazuchika Okada, derrotó a Mark Briscoe con una contundente combinación de Tombstone Piledriver seguido por su característico codazo volador. Okada fue recibido como un ídolo en la Catedral y correspondió con una lucha precisa y elegante.

Místico brilla ante MJF y vence pese a intervención del Hurt Syndicate

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrada de Místico, acompañado de la canción “Me Muero” de La Quinta Estación, generando una ovación ensordecedora. Enfrentó a Maxwell Jacob Friedman (MJF), quien recibió ayuda de MVP, Shelton Benjamin y Bobby Lashley (The Hurt Syndicate).

Pese a las constantes interferencias, Místico aplicó un Spanish Fly y la Mística, pero el réferi estaba distraído. Tras un golpe bajo, el mexicano resistió y finalmente consiguió la victoria, aunque después fue atacado por el grupo de MJF. Templario, Bandido y Titán salieron al rescate, poniendo orden en el cuadrilátero.

Hologram gana los cuatro millones de pesos

En una lucha de alto riesgo por un premio millonario, Hologram venció a Lio Rush, entre vuelos espectaculares y castigos desde las alturas. El mexicano aplicó su finisher “Portal Bomb” sobre Rush para llevarse los cuatro millones de pesos, desatando la euforia del público.

Mercedes Moné destrona a Zeuxis y es campeona del CMLL

En duelo femenino de campeonas, la estadounidense Mercedes Moné venció a la puertorriqueña Zeuxis para coronarse nueva campeona femenina del CMLL. Con una reversa desde la esquina que culminó en un potente Powerslam, Moné logró el conteo de tres.

Después del combate, apareció en la pantalla la campeona de AEW, Toni Storm, quien sorprendió atacando a Moné por la espalda mientras Mina Shirakawa saludaba a la nueva monarca. La tensión entre campeonas dejó sembrado un próximo enfrentamiento.

Lucha estelar: The Death Riders y los Young Bucks derrotan a Ospreay y The Opps

En la lucha estelar, el equipo de Will Ospreay, Swerve Strickland y los campeones de tríos The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs), fueron derrotados por The Death Riders y los Young Bucks.

El final se dio cuando Strickland intentó un ataque aéreo que fue frustrado por Matt Jackson, permitiendo que Jon Moxley aplicara un conteo sorpresivo para la victoria. Ospreay se llevó los aplausos al salir, pese a la derrota.

Blue Panther vence a Moriarty en duelo ROH vs. CMLL

El último combate de la noche fue una joya técnica: Blue Panther, leyenda viva del CMLL, venció al campeón puro de ROH, Lee Moriarty. La lucha fue limpia, pero tras la derrota, Moriarty, acompañado por The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean) y Shane Taylor, atacaron brutalmente al Maestro Lagunero.

Bryan Danielson regresa a AEW y salva a Blue Panther

Ante el ataque, sonó la música de Bryan Danielson, quien apareció acompañado por Máscara Dorada y Hologram. El Dragón Americano entró al ring para limpiar la casa y aplicó su clásica Busaiku Knee a Shane Taylor. El público coreó su famoso “Yes” con los brazos alzados.

“Los amo, México. AEW ama a México. Gracias”, exclamó Danielson mientras ondeaba una bandera tricolor junto a Blue Panther, rindiéndole homenaje.

Con esta función histórica, AEW marcó su primera presentación de gran escala en México con un Grand Slam inolvidable. La sinergia entre talentos de AEW, CMLL y ROH dejó momentos memorables, victorias sorpresivas y un mensaje claro: la lucha libre une culturas, generaciones y corazones.