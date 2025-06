Javier Aguirre evidenció a futbolistas que no quieren jugar con la selección mexicana: " No podemos esperarte"

Javier Aguirre aseguró que hay jugadores que rechazaron estar con la selección mexicana (Cortesía FMF)

La selección mexicana se enfrentará a Surinam como parte de su segundo partido de Copa Oro. Javier Aguirre explicó que el equipo está preparado para su siguiente duelo, y, en la previa del partido compartió el compromiso de los futbolistas, pero, también reveló que hay algunos jugadores que no quisieron ser parte de su proyecto.

El Vasco Aguirre ventiló que hubo personas que rechazaron la oportunidad de representar al Tri en Copa Oro, por lo que se lanzó contra esos futbolistas, pues sentenció que en el equipo tricolor no habrá paciencia para ese tipo de posturas.

Durante la conferencia de prensa, Aguirre explicó que al menos tres futbolistas quedaron fuera de la convocatoria por su propia decisión, es decir que los jugadores rechazaron la oportunidad de ser parte del proyecto del Vasco.

Javier Aguirre explota contra los jugadores que rechazaron la convocatoria al Tri

Javier Aguirre explota contra los jugadores que rechazaron la convocatoria al Tri (Robert Hanashiro-Imagn Images)

De acuerdo con lo que compartió el Vasco Aguirre, al menos tres futbolistas no quisieron portar la camiseta de la selección mexicana. Pese a su nivel deportivo y calidad competitiva, rechazaron la oferta. Esto llevó al experimentado entrenador a compartir su opinión.

“Llevaba 15 años fuera de la selección y yo notaba que algunos jugadores venían incómodos, como sufriendo ‘uuf otra vez en la selección, otra vez la crítica, otra vez la exigencia’, eso es la selección”, expresó ante los medios.

Fiel a su estilo, explicó que conversó con algunos futbolistas por teléfono, y escuchó la manera en la que pusieron pretextos para no ser convocados, así que, de manera tajante, el entrenador precisó que no esperará a nadie.

Javier Aguirre recalcó que estar con el Tricolor implica exigencia y crítica (IMAGES/Gary A. Vasquez)

“He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no... ‘no en ese momento, que tal y cual’, gracias, no podemos esperarte. A la selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerzas”, compartió.

Recalcó que estar con el Tricolor implica exigencia y crítica, así que, quién no esté dispuesto a ello no será considerado en los próximos llamados. Cabe destacar que Aguirre no reveló los nombres de los jugadores, pero insistió que ya no serán bienvenidos.

“El que no esté preparado para la crítica y para la exigencia, no sirve para la selección, no mientras yo esté, desde luego. Y estos amigos están preparados, los veo muy fuertes mentalmente, muy sólidos, las críticas bienvenidas”, apuntó.