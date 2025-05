Hijo de Rafa Márquez se retira del fútbol con tan solo 22 años: “Las ganas de conquistar sueños se fueron desvaneciendo”

La experiencia que tuvo en fuerzas inferiores y en la Liga de Expansión lo llevaron a tomar esta decisión. (Foto: X, EstufaNecaxa)

Aunque sus comienzos habían sido positivos, este martes Santiago, hijo del histórico Rafa Márquez, dio a conocer que ya no seguirá los pasos del exdefensor del Barcelona con tan solo 22 años de edad y pocos minutos en equipos mexicanos.

La pesada loza que tenía que cargar Santiago Márquez por el nombre de su famoso padre no ayudó a que el juvenil decidiera continuar el legado, aunado a que considera que el fútbol no es de color rosa como se podría pensar pues existen grandes intereses de por medio que le resultaron tan agradables.

A través de sus redes sociales, el exjugador de Necaxa compartió un emotivo mensaje en donde describe parte de los motivos por los que ya no jugará más, destacando que uno de sus más grandes sueños era emigrar a Europa, aunque ahora deberá hacerlo desde otra perspectiva.

“Después de mucho pensar, de hablar con mi familia y de mucha conciencia hoy decido despedirme del fútbol. Llevo unos cuantos meses pensando en esta difícil decisión y creo que lo mejor para mi es dar un paso a un lado y empezar con proyectos nuevos, metas nuevas, y cumplir sueños nuevos”.

“Todos los que me conocen saben que ser futbolista siempre fue el sueño principal, ser como mi padre, jugar en primera división, jugar en Europa, siempre tuve el sueño muy claro, pero las ganas de cumplir y conquistar esos sueños poco a poco se fueron desvaneciendo”.

Este es el salario de Santiago Márquez, hijo de Rafael Márquez, en la Liga de Expansión Mx. Foto: By Makelevi - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155865033

Uno de los puntos que más causó controversia fue que habló sobre el ‘lado oscuro’ del fútbol y de cómo, aunque tu padre sea uno de los máximos referentes del país, nada te asegura que puedas destacar solo por tu talento.

“Muchos tienen la suerte de tocar los puntos altos del fútbol pero hay aún más personas que son desilusionados y decepcionados por este deporte, el fútbol puede ser muy traicionero a veces, no solo por lesiones si no por decisiones que no son tomadas por ti, son tomadas por otras personas y yo soy uno de esos que con el tiempo poco a poco se fue desilusionando por las cosas que veía que iban pasando. Ahora lo único que me queda es agradecer”, agregó.

El joven aseguró que fue una decisión difícil, pero considera que es lo mejor para él. (IG Santiago Márquez Lavat)

¿Quién es Santiago Márquez Lavat?

Nacido el 17 de enero de 2003 en Centre-Val de Loire, Francia, mientras su padre jugaba para el AS Mónaco, Santiago creció entre dos culturas y con una herencia futbolística significativa. Comenzó su formación en las fuerzas básicas de Pumas UNAM y posteriormente se unió a la cantera del Atlas en 2018, siguiendo los pasos de su padre. En 2023, se incorporó a las categorías inferiores del Club Necaxa, donde participó en los equipos Sub-20 y Sub-23, acumulando un total de 58 partidos y anotando cinco goles .

En agosto de 2024, Márquez fue cedido a préstamo al York United FC de la Canadian Premier League, buscando mayor tiempo de juego y experiencia internacional. Durante su estancia en Canadá, disputó 12 partidos oficiales, sumando 590 minutos en el terreno de juego . A principios de 2025, regresó a México para unirse al Atlante en la Liga de Expansión MX; sin embargo, no logró debutar en partidos oficiales con el equipo .