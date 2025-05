Carlos Vela se retira del futbol a los 36 años; así se despidió de las canchas

Carlos Vela hizo pública su decisión de retirarse del futbol profesional. Crédito: IG, carlosv11_

Carlos Vela hizo oficial su retiro del futbol profesional a sus 36 años, el formado en la cantera de las Chivas del Guadalajara decidió concluir su carrera deportiva. La tarde de este martes 27 de mayo compartió la decisión que tomó, esto tras un periodo de seis meses de inactividad al no renovar con LAFC.

A través de redes sociales compartió un emotivo mensaje en el que expresó que “llegó el momento” de despedirse de las canchas, agradeció a su familia y a los clubes con lo que compitió en sus 19 años como futbolista.

“A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del fútbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño. Gracias. Carlos”.

Finalizó su mensaje enfatizando el “honor” que significó jugar con clubes importantes, así como la figura que se convirtió en la selección mexicana. “Ha sido, un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes”, cerró su mensaje.

Así fue la trayectoria de Carlos Vela en el futbol

El Bombardero empezó su preparación profesional en la cantera de Verde Valle en Guadalajara, entre 2002 y 2003 llegó a las fuerzas básicas de Chivas, en esta etapa juvenil fue convocado con la selección mexicana sub-17 para el Mundial de 2005, torneo en el que fue campeón y máximo goleador.

Este triunfo lo llevó a ser buscado por equipos europeos, fue fichado por el Arsenal de Inglaterra, pero no debutó de inmediato con el equipo debido a problemas de permiso de trabajo por su corta edad. Por ello, fue cedido a préstamo con el Celta de Vigo por una temporada, debutó como futbolista profesional el 5 de septiembre de 2005 jugando para el Arsenal en un partido contra el Sunderland.