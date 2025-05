Por qué Julio César Chávez despreció la victoria de Jake Paul ante Mike Tyson (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Julio César Chávez cree que Jake Paul no es un gran peleador, por ello, demeritó la victoria que tuvo el youtuber contra Mike Tyson. En la primera conferencia de prensa de la promoción de la pelea de su hijo Junior contra Paul, el César del boxeo insistió en que el norteamericano no cuenta con los méritos suficientes para vencer a su hijo.

De acuerdo con el boxeador retirado, aunque Jake Paul es joven y fuerte, cuando se enfrente a Julio César Chávez Jr., será diferente: “Jake Paul es joven, fuerte, pero, no ha peleado con un peleador como mi hijo Julio”.

Chávez González lamentó la actuación que dio Tyson ante Paul, por ello se animó a bromear que él hubiera dado mejor pelea. “El pelear con Mike Tyson, con todo respeto, yo le hubiera dado mejor pelea a Paul que Tyson. No tiró un solo golpe en toda la pelea, ¿cómo vas a ganar una pelea sin tirara golpes?“, expresó.

Julio César Chávez se lanzó contra la victoria de Jake Paul vs Mike Tyson, aseguró que no peleó |Crédito: X/ @DAZNBoxing

Además, insistió en que no ganó por sus habilidades en el ring, sino porque no peleó Tyson. “El primer round nomás tiró golpes Tyson y de ahí, no tiró un solo golpe ¿a quién le ganó Jake Paul?“.

Julio César Chávez defiende a su hijo y lanza advertencia a Jake Paul

Julio César Chávez, reconocido como el “gran campeón mexicano”, defendió con firmeza a su hijo, Julio César Chávez Jr., durante la primera conferencia de prensa para promocionar el combate entre el boxeador mexicano y el youtuber estadounidense Jake Paul, programado para el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, en California, Estados Unidos.

Chávez González desestimó las habilidades de Paul en el boxeo profesional, asegurando que no es un verdadero peleador y que enfrentarse a su hijo será una experiencia completamente distinta para el creador de contenido.

Durante la conferencia, las tensiones entre ambos bandos no tardaron en manifestarse (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El excampeón mundial destacó el nivel de preparación de Chávez Jr. para este combate, señalando que hacía años que no lo veía entrenar con tanta dedicación. “Así como se está entrenando Julio, tenía años que no lo miraba entrenar como está entrenando ahora. No hay manera, no hay por dónde Jake Paul le pueda ganar a mi hijo”, afirmó Chávez, quien no dudó en lanzar una advertencia al estadounidense. “Con todo respeto, pero lo vamos a ch***gar a este cab***n”, añadió, según consignó el medio.

Durante la conferencia, las tensiones entre ambos bandos no tardaron en manifestarse. Julio César Chávez reiteró su postura, calificando a Paul como alguien que no ha enfrentado a un verdadero peleador. “Jake Paul es joven, fuerte, pero no ha peleado con un peleador como mi hijo Julio”, declaró el excampeón, subrayando que el estadounidense carece de la experiencia necesaria para competir al nivel de Chávez Jr.