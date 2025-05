David Faitelson niega defender intereses de Emilio Azcárraga tras polémica con José Ramón Fernández

David Faitelson negó que proteja intereses de la empresa donde labora (Captura N+)

La exclusión del club León del Mundial de Clubes de la FIFA tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) destapó una serie de controversias en la prensa mexicana, esto debido a que el club América tiene posibilidades de ir al torneo.

David Faitelson, reconocido periodista de TUDN, se ha encargado de compartir una serie de críticas y posturas contra la multipropiedad en la Liga MX, razón por la que La Fiera se quedó fuera del torneo. Pero, sus críticas han sido demeritadas por sus seguidores debido a sus antecedentes anti americanista.

Y, tras la pelea que protagonizó con José Ramón Fernández —en la que sacó temas personales y supuestos problemas de adicciones de Joserra—, Faitelson negó que sus opiniones sean dirigidas para proteger los intereses de Emilio Azcárraga, dueño de la empresa en la que trabaja.

En una entrevista, Faitelson describió el ambiente laboral tenso y las denigraciones personales que vivió bajo la tutela de Fernández en su carrera periodística Crédito: YoutubeYordi Rosado

¿Qué dijo Faitelson de Azcárraga y Televisa?

En la emisión de Línea de 4, los analistas debatieron sobre las posibilidades que tiene América de ir al Mundial de Clubes, Rafa Puente recordó las críticas anti americanistas que llegó a tener Faitelson sobre estos temas controversiales, Álex de la Rosa también abonó en la polémica.

Por ello, Faitelson explicó que su línea de crítica está alejada de intereses personales de empresarios:

“La gente cree que estamos aquí para defender a Emilio Azcárraga, yo la verdad no estoy para eso, el señor Azcárraga tiene muchos abogados para eso, esta empresa tiene abogados magníficos... Yo estoy para defender lo que periodísticamente me interesa y que me parece justo”, precisó.

David Faitelson señala problemas de adicción de José Ramón Fernández. (X/David Faitelson)

Como respuesta, Rafa Puente le pidió a Faitelson reconocer sus errores porque “de forma irresponsable” e “imprudente” atacó de “censura” al medio en el que actualmente trabaja por la disculpa pública de Paco Villa y Enrique Perro Bermúdez.

“No me gustaría meterme porque no quiero lastimar a otro compañero, aquí hubo un incidente muy fuerte hace mucho tiempo … Esos tiempos, por lo menos, no existen, yo no los he visto acá”, expresó.

Faitelson revela que Joserra tuvo problema de adicciones antes de salir de TV Azteca

David Faitelson, periodista de TUDN, generó controversia al revelar públicamente que su antiguo mentor, José Ramón Fernández, habría enfrentado problemas de adicciones durante su última etapa en TV Azteca. Según lo declarado por Faitelson en redes sociales, Fernández habría consumido narcóticos, lo que lo llevó a ausentarse de su trabajo y a recibir tratamiento de rehabilitación fuera de México.

José Ramón Fernández está cerca del retiro, según reveló su hijo Juan Pablo Fernández (Captura ESPN)

Esta revelación, que rápidamente se viralizó, desató una ola de reacciones en redes sociales, desde memes y bromas hasta debates sobre el impacto de estas declaraciones.

“Debe ser la edad. Ahora bien, quizá, se le venga a memoria lo de ‘sicario’ por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca“, publicó David.