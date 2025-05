“El boxeo es duro, difícil y cruel”: Nacho Beristáin y las experiencias que vivió al lado de múltiples campeones mundiales

En entrevista con Infobae México, Nacho Beristáin contó algunas experiencias que vivió a lado de sus campeones mundiales Crédito: Max Alonso - Infobae México

Cuna de múltiples campeones mundiales, el Romza Gym ubicado en el oriente de la Ciudad de México, ha sido testigo del gran trabajo que ha hecho Ignacio Beristáin a lo largo de su trayectoria como entrenador. Originario de Actopan, Veracruz, llegó a la capital donde nunca se imaginaría el éxito que tendría a lado de sus peleadores.

Como buen veracruzano, Beristáin mostraba su gusto por el béisbol, sin embargo, las peleas en la escuela hicieron que se fuera interesando por el boxeo. En entrevista con Infobae México, “Don Nacho” contó que tres boxeadores lo invitaron a entrenar en un gimnasio cerca de la casa de su abuela, y después de ese momento, fue tomando el gusto por el pugilismo.

“Me dijo uno, nosotros somos boxeadores, te invitamos a nuestro gimnasio. Por cierto estaba cerca de la casa de mi abuela, caminando llegué. Y era una casa, con un terreno y tenía como tres árboles y en los árboles estaba colgado el costal, todo deteriorado, dos costales eran su gimnasio”, declaró.

¿Por qué eligió ser entrenador y cómo fueron sus inicios?

Beristáin siguió a sus hermanos en busca de mejores oportunidades y llegó a la Ciudad de México, donde un familiar lo invitó al “Gimnasio Viejo Jordan” a seguir entrenando. Este recinto histórico continuó viendo su carrea como boxeador amateur, hasta que tiempo después, una lesión en el ojo lo obligó a ponerle fin.

La fractura y la obligada forma de retirarse, hicieron que Don Nacho quedara dolido y no quisiera saber nada sobre el boxeo. Aunque tiempo después, el destino lo llevaría a ser un entrenador exitoso, tanto en el amateur como en el profesional.

“El doctor me dijo que dejara la manera de dejar el box porque corría el riesgo de una lesión mayor y la lesión mayor era posiblemente desprendimiento de retina. Me entristeció mucho el detalle, que dejé de ir a los gimnasios y ya no quería saber nada del box, estaba muy dolido por lo que pasó”, contó Beristáin.

Durante la misma entrevista, Beristáin contó que después de retirarse, un amigo le pidió que entrenara a su hijo, un boxeador profesional que peleaba a 4 rounds. Luego de aceptar la invitación y lograr grandes premios al mando de otros peleadores, el camino lo acomodó para que se uniera al equipo de boxeo olímpico.

La trayectoria de Nacho como entrenador en el amateur fue tan exitosa, que logró ir a los Juegos Olímpicos de México 1968, Montreal 1976 y Moscú 1980. Sin embargo, relató que las injusticias que vivió hicieron que le pusiera fin para después incursionar en el boxeo profesional.

Daniel Zaragoza; su primer campeón mundial

Ya como entrenador profesional, Ignacio Beristáin vio nacer a su primer campeón del mundo en 1885, cuando Daniel Zaragoza ganó el cinturón de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) venciendo a Freddie Jackson en Aruba.

Según declaró el histórico entrenador, Zaragoza no estaba interesado en entrenar box, ya que practicaba futbol, sin embargo, después de tanta insistencia por parte de su familia, el “Zurdo de Tacubaya” se unió a su equipo para comenzar su carrera como pugilista desde el amateur, hasta el profesional.

“Un día llegó al gimnasio, lo vi entrar y se quedó paradito y se espero a que acabaros el trabajo para hablar conmigo. Empezamos a trabajar con él, ya de toda la vida fue mi peleador desde amateur hasta profesional”, contó.

Su experiencia con los hermanos Márquez

Entre los 29 campeones mundiales que ha forjado Beristáin, se encuentran los hermanos Márquez, Juan Manuel y Rafael, mismos que llegaron a ser campeones del mundo en diversas ocasiones y ha integrarse al salón de la fama. Don Nacho recordó que entrenar a los dos fue una buena experiencia, ya que ambos fueron personas honestas y centradas.

“Fue una experiencia buena, porque tratar con Juan es otro rollo, un tipo centrado, honesto y el otro (Rafael) también, no tengo queja de él, un excelente peleador, pudo ser mejor, pudo remontar eso que hizo de ganar el campeonato del mundo en peso gallo y hacer las defensas que hizo”, dijo Beristáin.

También mencionó que la diferencia entre ambos, fue que Juan Manuel era un peleador diferente y pintaba para grandes cosas desde un principio, mientras que en el caso de Rafael, la intervención de la familia pudo haber influido.

“La diferencia es que Juan Manuel era un peleador diferente, pintaba para grande ya. Él principalmente era super disciplinado, completamente entregado a lo que él quería ser y lo consiguió en la segunda oportunidad”, finalizó Ignacio Beristáin.

¿Quién será próxima cara del boxeo, según Nacho Beristáin?

El legendario forjador de campeones mundiales tiene claro quién será la próxima cara del boxeo mexicano y aseguró que Rafael “Divino” Espinoza pinta para ser el peleador del futuro. Don Nacho destacó las grandes cualidades técnicas que le ve al pugilista nacional, así como su honestidad.

“El Divino me parece a mi, el peleador del futuro, boxea muy bien y pega. Técnicamente se ve muy bien a parte de eso, es buen tipo. Yo creo que es el peleador del futuro, en un descuido va a ser la nueva cara del boxeo”, señaló en entrenador.

Actualmente, Beristáin se mantiene activo entrenando a sus peleadores, llega al Romanza Gym desde las 7 de la mañana para seguirlos preparando y aunque ya no viaja como antes, eso lo le impide seguir haciendo lo que más le gusta, forjar campeones de boxeo.