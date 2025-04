Julio César Chávez Jr. explicó qué pasará con su carrera si pierde contra Jake Paul

Chávez Jr. explicó qué pasará si pierde contra Jake Paul (Foto: IG/jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. se alista para regresar al ring y enfrentarse a Jake Paul, el próximo 28 de junio el Junior protagonizará una de las peleas más mediáticas de su carrera en California, Estados Unidos. Por ello, los aficionados se han hecho expectativas de lo que podrá pasar en el combate.

Y es que, debido al largo periodo de inactividad de Chávez Jr. en el box, por su rehabilitación contra las adicciones, los seguidores y analistas han considerado que existe la posibilidad de que el hijo del gran campeón mexicano pierda el encuentro.

Consciente de este problema, el Junior se sinceró sobre esta percepción que tiene el público, por lo que lanzó una fuerte advertencia de lo que podría pasar si llega a caer ante el youtuber.

¿Qué pasará si Julio César Chávez Jr. pierde contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. sabe que no es el favorito para ganarle a Jake Paul (Reuters// Instagram/Julio César Chávez Jr.)

Recientemente, Julio César aceptó que no es el favorito para ganar el combate, pero, no mostró preocupación al respecto, ya que compartió que esas percepciones no lo perjudicarán. En una reciente conferencia de prensa virtual, Chávez Jr. habló al respecto.

Consideró que esta pelea es un “arma de doble filo” por lo viral y mediática que se volvió, así que si llegara a perder, confesó que recibirá fuertes críticas, incluso el legado del apellido Chávez se vería afectado. Cuando le cuestionaron “una derrota contra Jake Paul ¿acabaría con la carrera de Chávez Jr.?“, Chávez Carrasco solo se limitó a decir ”pues sí“, aunque no del todo convencido.

Esto respondió Julio César Chávez Jr. si llegara a perder contra Jake Paul:

“Sí, es un arma de doble filo. Ganándole es una victoria mediática donde va a ayudarme mucho, me va a poner en un lugar bueno otra vez, y perdiendo, van a decir que perdí con un güey que no sabe pelear”, sentenció.

Aunque sabe que no llega como el favorito, aclaró que se preparará para buscar la victoria y revertir las críticas que ha recibido. “Es un arma de doble filo, pero, voy a ir a ganar y es lo más importante”.

Chávez Jr. encaró las críticas por su pelea contra Jake Paul

Julio César Chávez Jr. lanzó un mensaje para quienes no confían en él, y lo primero que explicó es que es consciente de que las personas le perdieron confianza, pero, explicó que eso se convirtió en su motor para dar una mejor pelea.

“No tendrían que confiar en mí, por lo que ha pasado en mi carrera es muy normal que mucha gente a lo mejor ya no tenga confianza en mí, pero, es una motivación […] la gente que no cree en ti es motor para echarle ganas a las cosas", finalizó.