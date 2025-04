Cuándo fue la última vez que el ‘Chucky’ Lozano vistió los colores de la Selección Mexicana

El Muñeco Diabólico debutó con el Tricolor en 2016 bajo la tutela de Juan Carlos Osorio. (Jesús Avilés)

Hirving Lozano ha sido uno de los futbolistas más explosivos y mediáticos que ha dado México en la última década. Desde su irrupción en Pachuca hasta su aventura en las ligas europeas, el ‘Chucky’ ha sabido marcar diferencia. Sin embargo, su relación con la Selección Mexicana ha entrado en una etapa de incertidumbre, especialmente después de no ser convocado a la Copa América 2024.

Desde su debut con el Tricolor en febrero del 2016 bajo la tutela de Juan Carlos Osorio, Hirving Lozano tuvo presencia ininterrumpida con el combinado azteca durante ocho años consecutivos, siendo considerado uno de los principales referentes del Tri. No obstante, tal racha se vio cortada en marzo del 2024, fecha en la que disputó su último encuentro con la selección.

La celebración de Hirving Lozano tras anotar un gol contra Panama. (REUTERS)

Fue en los compromisos ante Panamá y Estados Unidos de la Concacaf Nations League 2024, cuando el ‘Chucky’ disputó sus últimos minutos (hasta la fecha) con el seleccionado nacional. Posteriormente y pese a militar en Europa con el PSV, Lozano fue marginado de las convocatorias del Tri de cara a la Copa América 2024.

A raíz de ello, bastante se especuló sobre los motivos por los cuales el entonces estratega de México, Jaime Lozano, optó por no llamar a Hirving para la justa continental. Partiendo de esa premisa, fue el propio canterano del Pachuca quien dijo no entender las causas de su ausencia, afirmando que fue algo que le molestó bastante.

“La verdad es que no me gustó que no me llamarán para la Copa América; en ese momento era campeón de Italia, llegué a Holanda y también fui campeón ahí, he sido el único mexicano que lo ha logrado en diferentes países en Europa, ¿Y no ir a la Copa América? Dime si no estarías molesto. Si fue algo que me molestó, que no me agradó, pero son decisiones de cada uno y hay que respetarlas”, mencionó para ESPN.

Fotografía de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano. EFE/ Gustavo Amador

Números con la selección

A la espera de volver a recibir un llamado con el Tricolor, a sus 29 años de edad, el ahora atacante del San Diego FC acumula 18 goles y 12 asistencias en 70 partidos disputados con el combinado mayor, siendo su gol tanto ante Alemania en la Copa del Mundo Rusia 2018, su momento más significativo con la selección.

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Durante tu trayectoria con el Tri, puede presumir de haber formado parte de las plantillas que disputaron:

Copa América Centenario 2016

Copa Confederaciones 2017

Copa del Mundo Rusia 2018

Copa Oro 2021

Copa del Mundo Qatar 2022