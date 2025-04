Cuánto vale Obed Vargas, futbolista de 19 años que interesa a varios clubes de la Liga Mx

Apr 13, 2024; Frisco, Texas, USA; Seattle Sounders midfielder Obed Vargas (18) plays the ball in the second half against the FC Dallas at Toyota Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-USA TODAY Sports

El torneo Clausura 2025 de la Liga Mx está por llegar a la fase final, en donde se definirá al campeón, sin embargo, muchos equipos ya se encuentran pensando en sus refuerzos para el próximo certamen, siendo el futbolista Obed Vargas uno de los más vistos.

El mediocampista mexicano ha despertado el interés de distintos equipos en la Liga Mx, debido a que su corta edad se mantiene como una de las promesas en la MLS, liga en la que juega con Seattle, a donde llegó en 2021 con tan solo 16 años de edad.

Vargas tiene un registro de seis encuentros con el conjunto de Seattle, siendo uno de los hombres más destacados dentro del campo, además de que su llamado a Selección Nacional le dio un plus, aún cuando fue en las categorías inferiores.

De acuerdo con información de 365Scores, América, Tigres, Chivas y Cruz Azul quieren reforzarse con Obed para el próximo torneo, aunque no son los únicos, ya que varios clubes europeos, cuyo nombre no se reveló, también siguen de cerca al mexicano de 19 años, por lo que el tema no será tan sencillo.

Pese a contar con la nacionalidad estadounidense, el jugador del Seattle Sounders optó por defender los colores del Tricolor. Foto: X/Seattle Sounders

Cuánto vale Obed Vargas, mexicano de 19 años

El mexicano ha ido escribiendo su historia en la MLS, en donde no solo ha participado en el torneo local, sino también en la Leagues Cup y recientemente en la Champions Cup, logrando un valor importante a su corta edad.

El portal Transfermarkt tiene tasado a Obed Vargas en USD 6 millones, sin embargo, 365Scores reveló que el conjunto estadounidense estaría pidiendo cerca de USD 10 millones por su fichaje, recordando que se formó en la academia de Seattle.

Cada equipo de la Liga Mx lo necesita de diferente manera, aunque es un hecho que su llegada podría aportar a cada uno de ellos, además de que su talento le permite ser titular y con su edad apoyar en el tema de los minutos de juvenil, situación que lo vuelve más atractivo en el mercado.

Aunque es probable que el tema de Europa pueda llamar su atención, siendo su principal objetivo estar con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, algo que sin duda podría lograr sumando minutos en el Viejo Continente, por encima de lo que pueda lograr con los equipos mexicanos que lo desean.