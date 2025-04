Leo Suárez, el jugador de Pumas que llegó a ser profesional gracias a un milagro

El jugador de 29 años compartió en un podcast con Miguel Layún las dificultades que tuvo desde su nacimiento para poder caminar (Anne-Marie Sorvin-Imagn Images vía Reuters)

Leonardo Suárez desde su llegada a Pumas proveniente del Club América dio mucho de qué hablar al convertirse en un referente de la ofensiva universitaria, sin embargo, una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lo mantuvo fuera de las canchas durante siete meses y fue hasta marzo pasado cuando regresó a vestir la casaca auriazul.

El extremo argentino se ha caracterizado por su garra y entrega al disputar cada balón dentro del campo, como una muestra de las adversidades que ha superado a lo largo de su vida. Desde su paso en Boca Juniors hasta su llegada a Pumas, el actual “32″ del cuadro capitalino ha mostrado una gran habilidad con el balón, sin embargo, detrás de sus grandes actuaciones hay una historia de resiliencia.

Suárez compartió en el podcast “We Are Brave” del ex seleccionado mexicano, Miguel Layún, su conmovedora historia de vida, pues superó una condición física de nacimiento. El sanmartinense abrió su corazón y detalló en el episodio los miedos que vivió antes de debutar como profesional y la inseguridad que le generaron sus piernas.

Jugar futbol después de un milagro

Leo Suárez actualmente viste la playera número 32 con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (X @PumasMX)

Leo Suárez explicó que nació con pie equino varo, un defecto físico que provoca que los pies no tengan su posición normal en el cuerpo. Por este motivo desde temprana edad fue sometido a un tratamiento médico.

“Por lo que a mí me cuentan, tengo desde nacimiento no sé si una deformidad pero sí es un problema que por lo que dicen es un apersona entre tres o cuatro millones de personas nace con el problema que tuve yo, que se llama pie equino varo o sea con los dos pies doblados para adentro”, expresó el jugador argentino de 29 años de edad.

Leo Suárez, al poco tiempo de nacer, fue sometido a un tratamiento en una máquina para enderezar su pierna izquierda, sin embargo, la derecha quedó con el pie doblado y tuvo que ser operado. Después de la intervención quirúrgica, la pierna estuvo enyesada por un año y después de 18 meses pudo caminar.

“Cuando empecé a jugar a la pelota, para mis abuelos o mi mamá no era creíble. Lo mismo ha pasado con cirujanos por las lesiones que tuve, no pueden creer que sea un deportista de alto rendimiento con el problema tengo”, expresó el universitario.

El actual referente en ofensiva de Pumas aseguró que convertirse en futbolista profesional le dio la seguridad que le hacía falta por su condición física, pues el tamaño de sus piernas son relativamente diferentes.

“Me daba vergüenza usar una bermuda porque tenía una pierna muy flaca”, comentó. “Siempre tuve mucha inseguridad a simple vista cuando era chico porque sé es inocente y me pasaba que cuando empecé a jugar se reían y yo tenía mucho complejo por tener una pierna flaca y la otra medianamente normal”, agregó.

Siempre es bueno buscar ayuda

Leo Suárez se convirtió en un referente en la ofensiva de Pumas desde su llegada proveniente del Club América (EFE/Isaac Esquivel)

El sanmartinense aseguró que no tiene recuerdos de dolor a raíz del pie equino varo, pero sí algunas incomodidades, mismas que fueron superadas cuando comenzó a jugar en primera división. “Debutar me dio seguridad, si alguien se reía de mí yo decía: no me importa estoy aquí y estoy jugando en la primera con Boca”, agregó.

Leo Suárez destacó la importancia de buscar ayuda psicológica para generar confianza y seguridad en uno mismo, pues además de la lucha que vivió a temprana edad, ha tenido que lidiar emocionalmente con los diferentes factores que involucran el juego, entre ellos los comentarios de los aficionados.

“La ayuda psicológica sea en el futbol o fuera de ello, siempre ayuda muchísimo. No hay una persona que diga ‘me da igual’ y no le moleste lo que le digan, a mí me tuvo que pasar para darme cuenta de eso” detalló.

El argentino aseguró que mucha de las personas que “le tira” a los futbolistas no saben realmente cómo son en persona y las cosas que tuvieron que vivir para llegar a donde están, por ello es importante siempre tener seguridad en sí mismo y estar satisfecho con lo que hacen.