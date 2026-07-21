México

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 21 de julio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Google icon
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Músculos de las costillas: cómo fortalecerlos y por qué es importante para la salud

Respirar mejor, correr más lejos y mantener una postura estable depende en buena parte de músculos que casi nadie entrena

Músculos de las costillas: cómo fortalecerlos y por qué es importante para la salud

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? Línea A del STC opera con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? Línea A del STC opera con normalidad

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 21 de julio

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 21 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lechería, parque acuático y ranchos: así construyó “El Mayo” Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscar tras su condena

Lechería, parque acuático y ranchos: así construyó “El Mayo” Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscar tras su condena

Fotos de “El Mayo” Zambada: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del Cártel de Sinaloa

“El Mayo” Zambada dice que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si las autoridades lo solicitan

EEUU ofreció beneficios al hijo de “El Chapo” para entregarse y delatar al Cártel de Sinaloa, según Los Angeles Times

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón recordó su plática que tuvo con Joan Sebastian y cómo supuestamente coqueteó con su mamá

Imelda Tuñón recordó su plática que tuvo con Joan Sebastian y cómo supuestamente coqueteó con su mamá

¿Quién es Brianda Deyanara, la nueva habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

La Casa de los Famosos México: todos los ganadores desde la primera temporada

Internautas piden retirar a Pedro Sola de Ventaneando pese a su visita a un refugio de animales

¿Andrés Vaca o Memo Schutz? Las pistas sobre el decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Orbelín Pineda llega a Monterrey para reportar con Matías Almeyda: “Venimos con ganas de trascender”

Orbelín Pineda llega a Monterrey para reportar con Matías Almeyda: “Venimos con ganas de trascender”

Mano dura en la Liga MX: identifican y vetan de por vida a los aficionados que armaron la pelea en el estadio del Atlético San Luis

Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026

Clara Brugada asegura que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026