Martinoli enciende las redes por polémico comentario sobre América: “Es el tricampeón y no llena el estadio”

Internautas aficionados de las Águilas del América mostraron su enojo luego de que el periodista de TV Azteca Deportes, Christian Martinoli, arremetiera contra el club y la falta de apoyo que ha recibido por su fanaticada en los partidos del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

uno de los periodistas deportivos más reconocidos y seguidos de México, volvió a hacer eco en el mundo del futbol nacional, esta vez por una crítica contundente dirigida al Club América y a su afición. Durante una reciente emisión del programa Los Protagonistas, el comentarista no se guardó nada al referirse a la baja asistencia al Estadio Azteca y a la desconexión entre el club y sus seguidores, a pesar de los recientes éxitos deportivos.

Aunque Martinoli no se caracteriza por generar polémica de forma constante, sí ha demostrado a lo largo de su carrera que no tiene reparos en expresar sus opiniones sin filtros cuando lo considera necesario. En esta ocasión, su blanco fue el equipo de Coapa, que, según el comentarista, atraviesa por una contradicción entre sus logros deportivos y el respaldo de su afición.

“No discutan con americanistas”. En un tono directo y sin rodeos, Christian Martinoli lanzó una crítica que rápidamente se viralizó en redes sociales: “No meten ni 20 mil personas en el estadio. No discutan con americanistas. Ya no se creen ni entre ellos. Es el tricampeón y no llena el estadio, la gente no cree en esto”, dijo Martinoli frente a sus compañeros de mesa.

La declaración llega en un contexto en el que el Club América, a pesar de haber conseguido títulos consecutivos en los últimos torneos —convirtiéndose en tricampeón del futbol mexicano—, ha enfrentado una serie de resultados irregulares en las últimas jornadas del Clausura 2025. Esto ha generado críticas tanto desde los medios como desde su propia afición, que ha mostrado un aparente desinterés reflejado en las bajas asistencias al Estadio Azteca.

La contradicción del éxito sin respaldo

Las palabras de Martinoli evidencian un fenómeno que ha sido tema de conversación recurrente entre analistas deportivos: la aparente desconexión entre los logros del equipo en la cancha y el entusiasmo o respaldo de su afición. En redes sociales, varios usuarios han compartido imágenes del estadio con gradas visiblemente vacías, incluso en partidos considerados clave o frente a rivales históricos.

El señalamiento de Martinoli también plantea una crítica más amplia sobre la autenticidad del sentimiento americanista actual. Si bien el América es históricamente uno de los clubes más populares y exitosos de México, las cifras de asistencia y la reacción de sus aficionados podrían indicar cierto desencanto o hartazgo, posiblemente vinculado al estilo de juego, la directiva o el manejo mediático del club.

Reacciones divididas

Como era de esperarse, los comentarios de Martinoli generaron una ola de reacciones. Algunos aficionados respaldaron sus palabras, reconociendo que el equipo no ha generado la conexión emocional que se esperaría de un tricampeón. Otros, principalmente seguidores azulcremas, lo acusaron de antiazulcrema y de aprovechar cualquier oportunidad para golpear mediáticamente al club.

Aun así, la polémica resalta un tema que, más allá de los resultados deportivos, preocupa a la institución: cómo recuperar el respaldo pleno de una afición que históricamente ha llenado estadios y que ahora parece más distante.

" Martinoli y la fórmula de vivir bien, hablando del Mas GRANDE, CAMPEON Y GANADOR de México y Concacaf (no se les olvide). América está para mejores argumentos, viviendo de esa vieja fórmula".

“El tema es que América es el centro de esta liga gris, ya lo dijo Martinoli , sin América esta liga será más descafeinada. Imagina andar en crisis siendo 2do lugar de la general, prefiero mil veces esa crisis que la de estar peleando por entrar a play-in o no ganara nada en 10 años".

“Jajaja ya parece que los del América te iban a perdonar todo lo que hablas de su equipo para nada.... No intenten engañar a la gente Martinoli y compañía verdaderos narradores y analistas de fútbol".

“Bien dijo Christian Martinoli que una final de Copa Del Mundo te la narra cualquiera, pero no cualquiera te puede narrar un Puebla vs Mazatlán en un viernes botanero, o en este caso un 0-0 entre América y Cruz Azul…"