Cuáles son los negocios de Gerard Piqué en México y por qué lo investigan en España

El ex futbolista enfrenta cuestionamientos por su papel en la organización de la Kings League y la comisión millonaria que recibió su empresa, Kosmos, en la negociación de la Supercopa de España en Arabia Saudí. (REUTERS/Albert Gea)

Gerard Piqué volvió a estar en el centro de la controversia tras su declaración el viernes 14 de marzo cuando fue interrogado en España como investigado por su participación, junto al ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en los contratos que llevaron la Supercopa a Arabia Saudí. Según la Cadena SER, estos acuerdos incluyeron una comisión anual de cuatro millones de euros para su empresa, Kosmos.

Kosmos fue fundada en Barcelona en 2017, es una empresa de medios, entretenimiento y deportes que organiza y gestiona eventos de tenis a nivel mundial, además de comercializar y administrar el FC Andorra, un club de la segunda división. A través de esta compañía, Piqué ha logrado diversificar su actividad en tres sectores especializados: Kosmos Tennis, Kosmos Studio y Kosmos Football.

Sus negocios se expandieron América Latina, donde el futbol 7 de la Kings League logró cautivar a una audiencia considerable y atraer a patrocinadores de renombre como Cupra, InfoJobs, Clínica Baviera, Grefusa, Spotify, Simyo, Adidas, Mahou, Xiaomi, Imagin, Iq Opton y Shukran, según el diario catalán On Economía.

La Kings League es una liga de fútbol 7 que combina deporte Y espectáculo, con equipos liderados por streamers y ex futbolistas, transmitiéndose en vivo a través de plataformas digitales como Twitch y YouTube. (IG @Kings League)

México, futbol y streamers

Una de las principales iniciativas de la empresa de Gerard Piqué, Kosmos, es la organización de la America Kings League y la Queens League, dos competiciones de fútbol innovadoras que captaron la atención de miles de aficionados.

En 2024, Kosmos inauguró este formato en México, marcando la primera edición del torneo en el continente americano. Esta adaptación, que surgió en España en noviembre de 2022, mezcla fútbol y entretenimiento al estilo de los streamers más populares. En la edición mexicana, los equipos fueron dirigidos por creadores de contenido de diferentes países de América Latina, incluyendo Colombia, Chile, México, Perú, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay, todos ellos con una fuerte presencia en plataformas como Twitch y YouTube, donde se transmitió el campeonato.

Entre los equipos que destacaron en esta liga se encuentran Peluche Caligari, dirigido por los youtubers Werevertumorro y El Escorpión Dorado; Raniza FC, presidido por Alan y Barcagamer; Atlético Parceros FC, que tiene como líderes a Germán Garmendia; Real Titan de Pelicanger y el futbolista James Rodríguez; Club de Cuervos, bajo la dirección de Mercedes Roa; Persas FC, dirigido por Zeein; Los Chamos FC, de TheDonato; Los Aliens 1021, con Castro al frente; West Santos, capitaneado por Westcol y el cantante Arcángel; y Muchachos FC, dirigido por Jero Freixas. También destaca Olimpo United, equipo patrocinado por el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Por su parte, la Queens League Oysho Americas, que sigue un modelo similar al de la Kings League, está liderada también por personalidades de internet y streamers como Sammy Rivers y cuenta con equipos como Peluche Caligari, el campeón inaugural, Raniza FC y Galácticas del Caribe, quienes han sido algunos de los más destacados de la temporada.

Las finales de la Kings y Queens League Américas se jugaron en el icónico Estadio Nemesio Díez de Toluca, conocido por su rica historia en el fútbol mexicano y su capacidad para albergar hasta 30 mil espectadores, creando una atmósfera única durante los partidos.

Durante una transmisión en vivo, Piqué reconoció pérdidas millonarias en el Mundial de la Kings League, lo que generó críticas de algunos socios y creadores de contenido. (YT @Westcol)

Pérdidas millonarias y tensiones internas

La Kings League, el innovador torneo de fútbol impulsado por Gerard Piqué, atraviesa un momento complicado debido a las millonarias pérdidas económicas y las diferencias entre sus socios. Durante una transmisión en vivo, el exfutbolista reveló la magnitud del déficit que dejó el Mundial de la Kings League:

“En el Mundial de las Kings League perdimos siete millones de dólares en un evento de dos semanas. Estamos hablando de 32 equipos, con todos sus jugadores, sus vuelos, los hoteles... Es invertir en la Kings”, comentó Piqué.

Además del problema financiero, la liga enfrenta tensiones internas entre sus directivos. WestCol, presidente del equipo West Santos FC, expresó su descontento con la forma en que se está manejando el proyecto y la falta de comunicación con los principales creadores de contenido involucrados:

“Yo creo mucho en el proyecto, pero no creo en los socios que lo manejan. A mí no me están tratando como un socio. Si yo estuviera en tu posición y viera que la persona que más audiencia trae a la liga está molesto, habría tenido esta charla hace dos meses”, respondió WestCol.

Otro aspecto que ha generado debate es el pago a los jugadores. Según datos del diario mexicano El Financiero, en la primera temporada de la Kings League el salario por partido es de apenas 75 euros, lo que equivale a aproximadamente mil 636 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Gerard Piqué confirmó haber recibido 1.6 millones de euros en lo que va de 2025 por su participación en la última edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí, a través de su empresa Kosmos. (REUTERS/Juan Medina)

Piqué niega irregularidades

El ex futbolista rechazó cualquier irregularidad en la comisión anual de cuatro millones de euros que su empresa, Kosmos, acordó recibir durante 10 años por la intermediación en el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, este pago fue pactado en 2020 con la empresa pública saudí SELA, como parte del contrato firmado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Para respaldar su versión, la defensa del exfutbolista presentó ante el juzgado 15 facturas emitidas por Kosmos a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAAF), que suman un total de 12 millones de euros. También se entregaron comprobantes bancarios y una cadena de correos electrónicos que, según su abogado, demuestran la legitimidad de los pagos. Sin embargo, la magistrada que investiga el caso ordenó el bloqueo de una cuenta de Kosmos en abril, en el marco de la investigación.

El abogado de Piqué argumentó que la documentación presentada confirma “la normalidad en la relación contractual y la aceptación de los servicios de intermediación efectivamente prestados”, según un escrito al que tuvo acceso Europa Press. Además, destacó que “al tiempo del contrato”, Piqué seguía siendo jugador del FC Barcelona, equipo que participaba en la Supercopa.

El ex defensor del Barça compareció ante la justicia diez meses después de que la jueza Delia Rodrigo decidiera incluirlo en la lista de imputados, donde también figuran los expresidentes de la RFEF, Luis Rubiales y Pedro Rocha. Ambos ya han declarado en el marco de la investigación, que busca esclarecer presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.