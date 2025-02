Ignacio Ambriz menciona la diferencia de presión que hay entre América y Chivas: “En un equipo te piden ser campeón, en el otro no tanto”

Nacho Ambriz no tuvo un buen paso en el banquillo de Chivas. Fotos: Cuartoscuro

Cursando una época en la que las Águilas del América se han consolidado como el mejor equipo de la Liga MX tras convertirse en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos, bastante se ha señalado la brecha que ya existe entre los azulcremas y su acérrimo rival, el Guadalajara. A raíz de ello, Ignacio Ambriz, técnico que dirigió ambos conjuntos, ofreció una perspectiva puntual sobre las diferencias de presión que existen al ser parte de estos dos gigantes.

Mientras las Águilas presumen de un proyecto sólido bajo la tutela de André Jardine, con quien obtuvieron los últimos tres campeonatos de Liga MX, las Chivas Rayadas de Guadalajara han tenido un camino lleno de altibajos y con cuatro entrenadores diferentes (Veljko Paunovic, Fernando Gago, Arturo Ortega y Óscar García).

Óscar García Junyent al parecer tendría problemas con el máximo goleador de la Selección Mexicana. (X / Chivas)

Partiendo de esa premisa, en entrevista con Claro Sports, Nacho Ambriz, señaló la diferencia que existe al momento de dirigir a los azulcremas y rojiblancos, afirmando que con los de Coapa hay más exigencia por obtener títulos.

“Es diferente. Si hay algo que me acuerdo de la afición del América, a donde quiera que iba, desde el chico que te lava el coche, hasta algún político en un restaurante lujoso, todos ellos te dicen: Hay que ser campeón con América. En Chivas no me pasaba tanto, no es que no me lo pidieran, pero no lo veía tanto como con el América”

Nacho Ambriz como entrenador del América en 2016. (X/FOX Sports MX)

Números con Chivas y América

Cabe recordar que Ambriz tomó las riendas del ‘Rebaño Sagrado’ para el inicio del Clausura 2012; aunque sin tener un paso fructuoso, dejando su puesto luego de 18 encuentros dirigidos y teniendo con un saldo de cinco victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

En contraste, con América logró ser campeón de la Concachampions 2016 tras derrotar a Tigres en la final. No obstante, no logró replicar el éxito en la Liga MX, quedando eliminado dos veces consecutivas en las semifinales del certamen.

Foto de archivo de Ignacio Ambriz, director técnico de Toluca. Estadio Universitario, Monterrey, México. 23 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

Posteriormente, Nacho abundó en la actualidad de Chivas y lo complicado que han sido las cosas desde la salida de Matías Almeyda en 2018, estratega con el que conquistaron sus últimos campeonatos.

“Pienso que si ha bajado la exigencia en Chivas, ya no es lo mismo; desde que se fue Almeyda, ya nada fue lo mismo y vino un bajón. En América fue lo contrario, la exigencia ha ido subiendo; aunque si les costó durante los lapsos en que tuvo un bajón”